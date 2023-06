Soros, finanční génius, který zlomil Bank of England, odchází do ústraní

Multimiliardář židovského původu, pocházející z Maďarska a jeden z nejslavnějších finančníků všech dob, často srovnávaný s Davidem Rockefellerem, to oznámil v rozhovoru, který v neděli zveřejnil deník The Wall Street Journal.

Dvaadevadesátiletý šéf hedgeového fondu Quantum Fund, který se na akciových trzích pohyboval jako ryba ve vodě a současně patřil mezi nejvýznamnější filantropy na světě, tím překvapil. Dříve nechtěl, aby jeho finanční impérium některé z jeho pěti dětí převzalo.

