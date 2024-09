Síkela dostane v Evropské komisi portfolio, ze kterého je část europoslanců nadšená a část zklamaná

Spokojenost i zklamání dávají ve Štrasburku najevo čeští europoslanci poté, co šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová dnes oznámila, že českému zástupci Jozefu Síkelovi hodlá v nové Evropské komisi svěřit problematiku mezinárodního partnerství a rozvojové pomoci.

Zatímco politici vládního tábora hovoří o nejsilnějším portfoliu, které kdy český komisař měl, nejen opoziční zákonodárci považují za silnější rezorty energetiku či obchod, o kterých se spekulovalo. Pokud projde takzvaným grilováním europoslanců, bude mít dosavadní český ministr průmyslu v komisi na starosti rozvojové projekty v rámci investičního plánu EU známého jako Global Gateway (Globální brána). Unie jím chce vyvážit vliv čínských investic a hodlá do projektů ve světě v příštích letech vložit přes 300 miliard eur (7,5 bilionu korun).

"Takové silné portfolio žádný český komisař nikdy neměl," hodnotil rozhodnutí von der Leyenové Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z europarlamentní frakce Evropské lidové strany (EPP). Jde podle něj o velký vyjednávací úspěch vlády Petra Fialy (ODS).

Podle Fialova stranického kolegy Alexandra Vondry z konzervativní frakce (ECR) bude záležet na Síkelovi, zda dokáže nominaci proměnit v úspěch. "Realitou je, že o jménu jeho finské předchůdkyně jsme tu nic moc neslyšeli," sdělil ČTK s odkazem na dosavadní eurokomisařku pro mezinárodní partnerství Juttu Urpilainenovou.

Na samotném Síkelovi bude význam přiděleného portfolia záležet i podle pirátské europoslankyně Markéty Gregorové z frakce evropských zelených. "I méně významný post pořád může osoba silného komisaře vytáhnout nahoru - a zabrat si zde místo i v obchodu či bezpečnosti," uvedla Gregorová.

Šéfka europoslanců hnutí ANO Klára Dostálová z frakce Patriotů pro Evropu hodnotí Síkelovu novou pozici jako zklamání, zvláště vzhledem k atraktivním ekonomickým portfoliím, o kterých se hovořilo v minulých týdnech. "Mezinárodní partnerství, já se omlouvám za to přirovnání, to je navoněná bída... Já bych to přirovnala k něčemu jako máme v České republice ministerstvo pro evropské záležitosti, taky jsme o něm nikdy nikdo nic neslyšel, tak něco podobného to bude na půdě EU," řekla českým novinářům.

Za políček do tváře Česka označila portfolio komunistická poslankyně Kateřina Konečná. "Pan Síkela bude akorát znovu dělat špinavou práci pro Brusel, na což je naše vláda zvyklá," uvedla s tím, že Síkelova nová funkce nebude mít reálný vliv a České republice nijak nepomůže.