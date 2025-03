Sebevědomí nechybí. Agáta Hanychová: "Bývalí partneři mě pořád milují, proto se snaží škodit"

Slavná influencerka vystřihla v novém dílu svého podcastu náležitě sebevědomé prohlášení.

V novém dílu oblíbeného podcastu Agáta a Ornella, kterému sekundovaly i fanynky Adéla s Eliškou, se probíralo ledacos. Ale když není moc co nového řešit, ale je potřeba přijít s obsahem, nikdy nezklamou vděčná témata jako sex, vztahy či bývalí partneři.

Agáta Hanychová má za sebou takovou armádu expartnerů, že by se zakuckal i Scott Pilgrim, a bylo proto co řešit. Na přetřes přišel zejména nebohý Jakub Prachař, se kterým má Agáta dceru Miu. Jakub nechce, aby se malá Mia předváděla na sociálních sítích, a to zas pro změnu nevoní Agátě.

„Nebojte, Mie až bude dvanáct, ona to vrátí tatínkovi i s úroky, protože jak ona tančí na videa na TikToku a na Instagramu, tak jestli někdo bude královna sociálních sítích, tak to bude Mia. Myslím si, že se máte na co těšit, až to Mie dovolí její tatínek, ona to všem vrátí,“ prohlásila influencerka v nástinu extrémně společenský přínosné budoucí kariéry své dcery.

Podcastová skvadra se též snažila rozklíčovat zapeklité tajemství, totiž proč Jakub nechce vystavovat své dítě, když on sám je herec. Podle Ornelly je to na truc, Agáta přikyvuje a dodává: „Já si myslím, že mě pořád milují, jsem asi jedinečná a nedokážou na mě zapomenout, tak se snaží jakkoliv škodit.“

Prohlásila to samozřejmě s pořádnou dávkou nadsázky, ale i tak se jedná o docela divoký názor, vzhledem k tomu, jak ještě velice nedávno Agáta lomila rukama, že ji spory s jiným bývalým dohnaly až na gauč k psychologovi.