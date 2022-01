Schwarzenegger havaroval. A nebyl to filmový trik! (VIDEO)

Bývalý kalifornský guvernér, herec a nejúspěšnější kulturista historie Arnold Schwarzenegger havaroval, stal se v Los Angeles účastníkem dopravní nehody čtyř vozidel.

Filmový Teminátor boural u křižovatky ulic Sunset Boulevard a Allenford Avenue poblíž svého domu. Schwarzenegger, který řídil svůj GMC Yukon, narazil do červené Toyoty Prius, která se právě otáčela, najel na její střechu, a přitom ještě narazil do dalších dvou aut. Řidičku Priusu odvezli do nemocnice s lehčími zraněními hlavy.

Snímky z místa nehody ukazovaly SUV filmové hvězdy převrácené na bok, s rozbitým oknem a otevřenými airbagy.

„Viděl jsem tam Arnieho. Celé mi to připadalo jako nějaký filmový trik,“ řekl svědek nehody televizi NBC.

Čtyřiasedmdesátiletý Schwarzenegger nebyl zraněn a na místě nehody zůstal, hovořil s hasiči policisty i dalšímu účastníky nehody. Alkohol ani drogy u něj policisté nezjistili.

Není to první nehoda, kterou Schwarzenegger měl poblíž svého bydliště. V roce 2006, jako guvernér, tam narazil s motocyklem Harley-Davidson do auta. Z nehody vyvázl s rozseknutým horním rtem.