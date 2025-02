Rok spolu. Partner svůdné Denisy Grossové přiznal, na co ho tenkrát sbalila

Zamilovaný pár oslavil první výročí a vše se zdá být na nejlepší cestě. Oba také prozradili, čeho si na tom druhém cení nejvíce.

Redaktoři magazínu eXtra.cz ku příležitosti svátku zamilovaných vyzpovídali celou řadu známých párů. A se svou verzí Valentýna se pochlubili i známá umělkyně Denisa Grossová (sestra Natálie Grossové, dcera zesnulého politika Stanislava Grosse) s partnerem Filipem Hořejšem. Moc oslnivé romantiky se nicméně tentokrát nekonalo, protože oba museli ještě večer do práce a valentýnské oslavy se proto musely omezit jen na zamilovaný brunch.

"Já večer hraju a odpoledne máme zkoušku, protože se nám jedna z hlavních rolí lidově řečeno zrakvila. Udělala si něco s nohou a hledali jsme narychlo záskok. Takže můj Valentýn bude od rána do 13:30, takže se nabízí, že bude valentýnský brunch, a potom to Denise samozřejmě vynahradím," popsal Filip.

"Já jsem si zařídila prohození alternací v termínu, takže já v pátek večer budu také hrát v divadle. Po tom brunchi pak pojedu za sestrou a maminkou, protože Valentýn je den lásky a týká se to naprosto všech," přizpůsobila se situaci Denisa.

Oba navíc ještě s úsměvem prozradili, co jim na partnerovi imponuje nejvíce: "Já moc rád jím, takže na Denise mám rád, že dobře vaří. Uvaří mi všechno možné, co si vyjmenuji, na co si ukážu, takže já jsem nejšťastnější chlap," smál se Filip. "Mě u Filipa nejvíc baví, že je to pohodář. A protože já občas panikařím, tak on je takový ten záchytný bod. A díky němu jsem tak v pohodě, jako jsem v životě nebyla. My se vlastně ani nehádáme," oceňuje Denisa.