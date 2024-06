Řidiči autobusů dostanou za přestávky mezi spoji minimálně 140 Kč za hodinu

Zástupci státu, krajů, dopravců a odborů se dohodli na proplácení přestávek řidičů autobusů mezi jízdami jednotlivých linek. Výpočet odměny za čekání mezi spoji bude v nařízení vlády nově navázán na koeficient 1,25 násobku minimální mzdy, od 1. července by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140,60 korun za hodinu. Vyplývá to z memoranda, které dnes zástupci všech stran podepsali.

Signatáři memoranda se shodli na tom, že pro zachování dopravní obslužnosti je třeba zachovat institut čekání mezi spoji v nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

"Zajištění a udržení dopravní obslužnosti regionální linkovou dopravou je pro nás všechny důležité. Podpisem memoranda vyjadřujeme shodu nad tím, jak zajistit proplácení přestávek řidičům mezi jednotlivými jízdami linkových autobusů v ČR na náležité úrovni,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) doplnil, že chce novelizované nařízení předložit vládě ke schválení v červnu.

Autobusoví dopravci jsou připraveni úpravy odměn za čekání mezi spoji řádně promítnout do režimu odměňování řidičů v regionální dopravě. Protože drtivá většina služeb v autobusové dopravě je dotovaná, je podle zástupců ministerstva dopravy důležité, že kraje prostřednictvím Asociace krajů ČR deklarují připravenost promítnout dopady legislativních úprav odměn za čekání mezi spoji do kompenzací dopravcům, pokud to obsah stávajících smluv o veřejných službách v přepravě cestujících i režim jejich možných úprav podle právních přepisů o zadání veřejných zakázek umožní.

Vedle problematiky čekání mezi spoji se zúčastněné strany opakovaně zabývaly možnostmi nastavení nejnižší mzdy řidiče autobusu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se nakonec dohodli na tom, že budou společně pro období od 1. ledna 2025 jednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Memorandum vedle Kupky a Jurečky podepsali místopředseda Asociace krajů ČR Martin Půta, předseda sekce silniční Svazu dopravy ČR Vladimír Homola, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Sdružení Česmad Bohemia Josef Melzer a předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.