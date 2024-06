Na demonstraci za mír se na pražském Václavském náměstí sešlo několik set lidí

Na Václavském náměstí v Praze se dnes odpoledne sešlo navzdory dešti několik set lidí na demonstraci za mír. Odhad počtu účastníků ČTK sdělili přítomní policisté. Organizátoři akce v čele s Ladislavem Vrabelem avizovali, že chtějí na akci zveřejnit mírovou výzvu za ukončení bojů na Ukrajině. Lidé s deštníky a v pláštěnkách zaplnili zhruba třetinu náměstí, měli české vlajky a transparenty. Vrabel řekl, že čekal větší účast.

Demonstrující se začali na náměstí scházet už před avizovaným zahájením akce ve 13:00, svým vystoupením je přivítal písničkář Pepa Nos. Po písni Země je kulatá přišel na pódium Vrabel, kterého lidé přivítali pískáním na píšťalky, znělo i bubnování a troubení. Účastníci demonstrace měli transparenty požadující vystoupení z NATO nebo zastavení války na Ukrajině. Na zadní straně pódia pak visel velký obraz dvou dívek, které na zeď červenou barvou píší "Please no more war, love".

"Je nás tady velmi poskrovnu, čekal jsem plný Václavák. Věřte, že je mi líto, že prší. Že je mi líto, že celá republika neskanduje, že chce mír," řekl v úvodním proslovu Vrabel. Prvním řečníkem po něm byl bývalý slovenský politik Ján Čarnogurský. S proslovem vystoupil také poslanec Jiří Kobza (SPD), který posléze zahrál na baskytaru. Mezi dalšími řečníky byl například bývalý premiér Jiří Paroubek (ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie).

V září a v říjnu 2022 se Vrabelovi podařilo na Václavském náměstí shromáždit desetitisíce lidí, kteří požadovali demisi pětikoaličního kabinetu a obrat politického směřování země. Sám organizátor má problémy s dluhy, loni stanul před insolvenčním soudem. Podle insolvenčního správce dluží 2,6 milionu korun, za 17 měsíců oddlužení splatil 0,5 procenta dlužné sumy. Krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil na Vrabelův majetek konkurz.

Za výroky o tom, že Česko plánuje použít jaderné zbraně proti Rusku a následném ruském útoku na ČR, dostal Vrabel peněžitý trest 10.000 korun. Původně mu soud uložil čtyřměsíční podmíněný trest s odkladem na rok a půl. V říjnu loňského roku policie obvinila Vrabela z dotačního podvodu. Stíhaný podle kriminalistů neoprávněně čerpal podporu pro své firmy v období koronavirové pandemie. Podle policie vznikla škoda 1,7 milionu korun.