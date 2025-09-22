Řeší se dědictví po Krampolovi: "Počkám si na notáře," říká syn
22. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Komu nakonec vlastně připadne pozůstalost slavného herce?
Jak už bylo několikrát k přečtení na stránkách novin, milovaný herec Jiří Krampol, který nás opustil před dvěma měsíci v požehnaném věku 87 let, před smrtí nenapsal žádnou závěť.
To znamená, že jelikož sám Jiří vlastně nikomu nic nedal, vypukne metaforická pranice: Notářka musí sama zjistit, co po herci vlastně zbylo a kdo na to má doopravdy nárok.
Dědiců připadá v úvahu několik, především však nevlastní synové Martin a Petr Krampolovi. Herec sice oba vyženil, ale oblíbil si je natolik, že je přijal do rodiny a věnoval jim své příjmení.
Naopak svých biologických synů se zřekl a ti proto nemají na žádné dědictví nárok.
Martin Krampol nicméně s ničím velkým nepočítá: „Zatím mě nikdo neobeslal. Ale moc s tím nepočítám,“ reagoval na dotaz ohledně možného dědictví pro eXtra.cz.
„Slyšel jsem, že má dědit nějaká paní, která za ním často chodila,“ zmínil nepotvrzený drb.
Jiří mu ale prý sliboval, že s prázdnou neodejde: „Sám mi tedy říkal, že něco zdědím. Ale počkám si až na notáře,“ dodal.
Je nicméně pravděpodobně prozíravé krotit naděje, pokud totiž herec někde tajně nesyslil nějaké dechberoucí poklady, nejspíš nebude moc co dědit, protože Jiří skoro všechen majetek rozdal a peníze utratil ještě za života.
„Vydělal jsem opravdu dost peněz, to přiznávám. Ale do hrobu si je nevezmu. V podstatě všechno jsem to investoval do cestování. Byli jsme snad všude, kde si to jde představit. O prachy člověk může přijít, ale zážitky mi nikdo už nikdy nevezme,“ prozradil před časem sám Jiří.
Podle informací zmíněného magazínu měl herec nějakých 350 tisíc na účtu a 150 tisíc ročně za tantiémy za reprízy pořadů, kde účinkoval.