Rakousko by podle Zemana mohlo být mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou

Rakouská neutralita by za jistých okolností mohla vést k tomu, že by se země mohla stát mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou. Po dnešním setkání s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem to řekl český prezident Miloš Zeman.

Hlavy států ČR a Rakouska po rozlučkovém jednání na Pražském hradě ocenily vzájemné vztahy. Zeman poděkoval svému rakouskému protějšku za podporu české menšiny, mluvili také například o stavbě dálnic nebo o jaderné energetice, ke které mají obě země rozdílný přístup. Van der Bellen vyzdvihl české předsednictví v Evropské unii. Podle českého prezidenta měli dnes oba státníci příležitost se nejen rozloučit, ale také probrat záležitosti společných zájmů. Zeman ocenil rozvoj ekonomické, kulturní i vědecko-technické spolupráce. Poděkoval svému protějšku za podporu české menšiny v Rakousku včetně české školy. Dotkli se i výstavby dálnic mezi Lincem a Prahou nebo mezi Brnem a Vídní. „Obě strany konstatovaly, že jsme sice ujišťováni, že tyto stavby budou co nejdříve dokončeny, ale realita někdy za tímto ujišťováním poněkud zaostává,“ poznamenal. Dodal, že se shodli na otázkách kolem Ukrajiny. Van der Bellen označil podporu Česka Ukrajině ve všech oblastech za úctyhodnou. Česku pogratuloval k organizaci předsednictví v EU, které se podle něj konalo ve velmi kritické fázi, kdy se podařilo prokázat evropskou solidaritu i v čase válečného ohrožení. Poznamenal, že Rakousko je vojensky neutrální, ale neutralita neznamená lhostejnost. Za důležité označil, aby EU stála pospolu a nenechala se rozdělit. Prezident republiky Miloš Zeman předal ve čtvrtek dne 2. března 2023, za přítomnosti prezidenta Rakouské republiky Alexandera Van der Bellena, Medaili Za zásluhy I. stupně Günteru Geyerovi, předsedovi dozorčí rady Vienna Insurance Group. pic.twitter.com/lOyICSYEM7 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 2, 2023 Podle Zemana může být v některých případech princip neutrality výhodný. „Říkal jsem panu prezidentovi, že neutralita Rakouska může v jistých souvislostech umožnit, aby tato země hrála mediační roli v případě Ukrajiny a Ruska,“ řekl Zeman. Možnost zprostředkování Zeman v minulosti zmínil i v případě Číny nebo Srbska. „Země, která není neutrální, takovou roli samozřejmě mít nemůže... Já se samozřejmě nechci vměšovat do vnitřních záležitostí Rakouska, pouze jsem upozornil, že v jistých kontextech – například pokud jde o mediační roli – může být neutralita výhodou,“ uvedl český prezident. Ani dnes na tiskové konferenci neopomněl poznámku na adresu novinářů. „Já miluji novináře. Jsou to nesmírně inteligentní lidé, no téměř tak inteligentní jako politici,“ dodal Zeman. Řekl, že vztahy ČR a Rakouska jsou „zcela nekonfliktní a přátelské“, rozdělujícím tématem je jaderná energie. Podle Van der Bellena má Rakousko na tuto otázku jiný pohled než většina zemí EU. Připomněl, že rakouský postoj vychází z rozhodnutí v referendu před několika desetiletími a dodnes je na něm shoda. Rakouský prezident dodal, že rakouská strana je „v určitém smyslu spokojena“ s výměnou informací s ČR a Slovenskem. Van der Bellen poznamenal, že pozorovatelům jistě neujde, že i přes rozdílné pohledy na některá témata si s českou hlavou státu spolu ale velmi dobře rozumějí. „Přátelství dvou prezidentů je myslím pěkný symbol, symbol pro Evropu. Jsme rozdílní, ale dobří sousedé,“ uvedl rakouský prezident. „Budu se samozřejmě dál snažit naše excelentní dvoustranné vztahy pěstovat a budovat také s designovaným prezidentem Petrem Pavlem,“ dodal Van der Bellen. V Kramářově vile jsem se dnes sešel s rakouským prezidentem @vanderbellen.



S Rakouskem nás pojí společná historie a máme výborné vzájemné sousedské vztahy, které chceme dále rozvíjet. Mluvili jsme především o ekonomické a kulturní spolupráci. (1/2) pic.twitter.com/Zb9uSufSqa — Petr Fiala (@P_Fiala) March 2, 2023 Premiér Petr Fiala přijal Van der Bellena v pražské Kramářově vile. Na twitteru po schůzce uvedl, že Česko s Rakouskem pojí společná historie. „Máme výborné vzájemné sousedské vztahy, které chceme dále rozvíjet. Mluvili jsme především o ekonomické a kulturní spolupráci. Panu prezidentovi jsem poděkoval za podporu vídeňských Čechů, zejména Školskému spolku Komenský. Bylo to moc milé setkání,“ napsal. Mohlo by vás zajímat Česko a Slovensko budou požadovat zapojení dalších zemí do ochrany vnější hranice EU

Rakouským prezidentem podle prognóz zůstane Alexander Van der Bellen

Na rozšíření Schengenu není vhodná doba, hlásí Vídeň