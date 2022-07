Putine, třes se! Budeme míň chladit, míň topit a míň se sprchovat

Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck se v době energetické krize snaží jít v úsporném chování příkladem, zkrátil si čas ve sprše a svému ministerstvu nařídil v létě méně chladit a v zimě méně topit. Úspory hledají také další německá ministerstva nebo regionální parlamenty.

„Ruská útočná válka proti Ukrajině nám každý den bolestivě připomíná, že se musíme zbavit fosilních energetických zdrojů a závislosti na ruském dovozu a vydíratelnosti,“ řekl Habeck ke zvyšujícím se cenám energií a možnému nedostatku zemního plynu, v jehož případě je Německo podobně jako jiné evropské země stále závislé na Rusku.

Habeckovo ministerstvo se kvůli úsporám rozhodlo pouštět klimatizaci až od pokojové teploty 26 stupňů Celsia. Dosud to bylo 22 stupňů. To by podle propočtů ministerstva mělo přinést až 40procentní úsporu oproti současnému stavu. Ministerstvo hospodářství také vypnulo noční osvětlení fasád svých budov. V zimních měsících pak plánuje kanceláře méně vytápět, na noc výrazně snižovat teplotu a v konferenčních místnostech topit jen před jednáními, což by mělo přinést úsporu ve výši 15 procent.

Pozadu nejsou ani ostatní ministerstva, která rovněž přikročila k hledání úsporných opatření. K nim patří mimo jiné větší využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely na střechách budov. Spolkový sněm před týdnem rozhodl, že během teplých měsíců se bude klimatizace pouštět až poté, co teploty v interiéru překročí hranici 26 až 28 stupňů, a že v zimě se bude místo na 22 topit jen na 20 stupňů Celsia.

Na úspory především v zimě se připravují i jednotlivé spolkové země. Zemský sněm v Porýní-Falci již nyní zvýšil z 21 na 24 stupňů Celsia teplotu, na kterou klimatizace chladí vnitřní prostory. Regionální parlament Sárska oznámil, že v zimě bude topit jen na 20 stupňů, což je o dva stupně méně, než jak tomu bylo dosud. Na dvacet stupňů chce budovy vytápět také berlínská regionální vláda, zatímco zemské úřady v Bádensku-Württembersku zvažují snížit teplotu vytápění dokonce na 18 stupňů.

Spolkové ministerstvo financí spustilo kampaň, která k šetření energiemi láká všech 83 milionů obyvatel Německa. Na webu kampaň nabízí řadu tipů, kde rezervy hledat, mimo jiné v používání úsporného LED osvětlení, pravidelného odmrazování mrazáku, kratšího sprchování, odvzdušnění topení či používání úsporných sprchových hlavic. Portál uvádí, že díky těmto opatřením je možné na energiích v rodinném domě uspořit ročně až 410 eur (asi 10 000 Kč).