Průzkum pro ČT: Největší potenciál oslovit voliče v eurovolbách má ANO a STAN

Největší potenciál oslovit voliče při červnových volbách do Evropského parlamentu mají hnutí ANO a STAN, plyne z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT). Podle jejich zjištění z přelomu dubna a května by obě uskupení v případě, že by je volili všichni, kteří je skutečně zvažují, shodně získala 27,5 procenta. Na třetím místě skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s potenciálem 26 procent a čtvrtí Piráti, kteří by mohli dostat 15,5 procenta hlasů.

Na dalším místě je koalice Stačilo!, ve které se spojili komunisté se Spojenými demokraty - sdružením nezávislých a která má podle průzkumu potenciál získat 13,5 procenta hlasů. Sociální demokracii (SOCDEM) zvažuje 12,5 procenta občanů a koalici Přísaha a Motoristé 12 procent oslovených. Nad desetiprocentní hranici, konkrétně s potenciálem 11,5 procenta, se dostala ještě koalice SPD s Trikolorou. Do eurovoleb se podle ministerstva vnitra přihlásilo 30 volebních formací, z toho 11 koalic. Lidé budou pro své kandidáty hlasovat 7. a 8. června. Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by subjekt mohl v současnosti hypoteticky získat, pokud by se k němu přiklonili všichni lidé, kteří jeho volbu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb. K ANO, Stačilo! a SOCDEM se podle autorů průzkumu nejčastěji kloní lidé z nejstarší generace a středoškoláci bez maturity. Naopak Spolu, Piráti a STAN bodují u mladších lidí a lidí s vysokoškolským vzděláním. "Výsledný zisk u těchto politických subjektů tak bude ovlivněn tím, k jakému subjektu se nakonec potenciální voliči přikloní, a samozřejmě také celkovou volební účastí," uvedli autoři. Průzkumu se zúčastnilo mezi 24. dubnem a 7. květnem 2000 lidí starších 18 let. Statistickou chybu agentury uvádějí v rozmezí od 0,9 procentního bodu u strany s nejnižším potenciálem po 2,4 bodu u strany s nejvyšším potenciálem.