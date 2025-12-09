Provod se těší na Kinského, podle něj může být inspirací pro ostatní
9. 12. 2025 – 0:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalista Slavie Lukáš Provod se těší na setkání se svým bývalým spoluhráčem Antonínem Kinským, který na začátku roku přestoupil z pražského klubu do Tottenhamu.
Právě "Kohouti" dnes přivítají české šampiony v 6. kole Ligy mistrů. Provod na předzápasové tiskové konferenci ocenil, že se Kinský během krátké doby vypracoval v brankáře týmu z elitní evropské soutěže, a podle reprezentačního záložníka může jeho být jeho příběh inspirací pro další české hráče.
Dvaadvacetiletý Kinský odchytal za A-tým Slavie pouhý půlrok, než přišla nabídka z Tottenhamu. V tu dobu měl v součtu s hostováním v Pardubicích za sebou jen rok a půl v nejvyšší soutěži. Předtím působil v druholigovém Vyškově.
"Je neuvěřitelné, kam se Tonda za tak krátkou dobu posunul. Kór když to teď vidím, ten stadion nebo tréninkové centrum. Je to skvělé, můžou to vidět mladší hráči, že je to ze Slavie může vystřelit do takových výšin," řekl Provod.
Kinský pod novým koučem Thomasem Frankem odchytal jen dva zápasy v Anglickém poháru. "Nemá to jednoduché, je tu obrovská konkurence, s čímž asi počítal. Sleduji ho a fandím mu. Před zápasem jsem s Tondou nemluvil, ale těším se na to, že zítra budu. Trenér brankářů říkal, že si s ním volal a má informace, jak se má," uvedl Provod.
Devětadvacetiletá opora vršovického celku si uvědomuje, že v Londýně nebude snadné ukončit sérii 16 zápasů bez vítězství v Lize mistrů, jejíž hlavní fázi hraje Slavia potřetí v historii. Tottenham doma v evropských pohárech neprohrál 22 utkání v řadě, naposledy nestačil v únoru 2020 v osmifinále Ligy mistrů 0:1 na Lipsko
"Kvalita je obrovská, mají skvělé hráče na každé pozici. Těch slabin tam moc není. Věřím, že se budeme prezentovat hrou, jakou chceme, aby to nebylo ustrašené. A abychom udělali maximum pro to, abychom byli úspěšní, to je jednoznačně cíl. Bude to těžká zkouška, ale my se na to těšíme," ujistil rodák z Plzně.
V Londýně se slávisté budou moct spolehnout na vyprodaný sektor hostů pro tři tisíce lidí. Očekává se, že další stovky příznivců lídra české ligy budou v okolních sektorech. Přicestoval i majitel klubu Pavel Tykač nebo předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Na předzápasový trénink na Tottenham Hotspur Stadium dorazil své bývalé spoluhráče pozdravit i senegalský reprezentant El Hadji Malick Diouf, jenž v létě přestoupil ze Slavie do West Hamu.