Podvod s tchánem z ciziny: stojí důchodce úspory a skoro nikdo ho neodhalí
11. 9. 2025 – 14:06 | Zprávy | Anna Pecena
Vítejte v novém díle, v němž vás přivítá dopis od mrtvého příbuzného, co vám odkázal milióny – jen to všechno předem zaplatíte. Ano, právě vy. Nejde o sen, ale o rafinovaný podvod na seniory, o kterém varuje i policie. A pokud myslíte, že jste před tím imunní, vyvedu vás z omylu: jste cílem jako kterýkoli jiný.
„Vzácný příbuzný z Ameriky“? Spíše zloděj v e-mailu!
Představte si to: jednoho dne vám přijde e-mail, ve kterém advokát z USA (nebo jiného exotického místa) oznámí, že jste jediný dědic závratné sumy – třeba 50 milionů dolarů! A zbývá uhradit jen drobnosti – daň, poplatek, zřízení účtu… a jste bohatí. Realita? Senior z Českokrumlovska podlehl, zaplatil téměř 1,5 milionu korun – a dědictví se nesplnilo.
Jiný případ? Na e-mail zareagovalo několik lidí; očekávali kufry peněz nebo zlato v hodnotě desítek milionů korun. Místo toho z nich advokát-podvodník vytáhl stovky tisíc korun a pak zmizel bez stopy.
Hra na emoce, časový tlak a falešný vzhled serióznosti
Podvodné dopisy často působí velmi opravdově: razítka, podpisy, jména notáře, datum i citace zákonů – všechno profesionálně poskládané, aby vás to přesvědčilo. Jenže realita je jiná. Seniori bývají emocionálně zasaženi vidinou bohatství a nejistotou z neznámých paragrafů; za ostrým jazykem dopisů je skrytý jeden jediný motiv – vyprázdnit vaši peněženku. Varování? Ověřujte notářské kanceláře, konzultujte s rodinou či právníkem, a hlavně – neposílejte peníze hned.
Skutečné dědictví se řeší jinak
Pokud by se opravdu stalo, že máte zdědit majetek v zahraničí, nikdo vám nebude posílat dopis plný pravopisných chyb a e-mailové adresy s podezřelou doménou. Vždy se to řeší oficiální cestou přes notáře a soud. Nikdy není nutné platit zálohy či poplatky do neznámých bank. Naopak – notář vám pomůže vše legálně převést a nevyžaduje, abyste posílali peníze dopředu. To je jednoduché rozlišení mezi podvodem a skutečností.
Když už jste naletěli
Pokud už někdo peníze poslal, není pozdě se bránit. Policie doporučuje ihned podat trestní oznámení a kontaktovat banku, zda je možné transakci zastavit. I když šance na navrácení peněz je malá, včasné nahlášení může pomoci ostatním a přispět k odhalení pachatelů. Důležité je nebát se o tom mluvit – podvodníci těží právě z toho, že se lidé stydí přiznat, že naletěli.
Jak se bránit (a ušetřit nervy i peníze)
-
– nic neplaťte dopředu, a už vůbec ne neznámým.
-
– když se to zdá příliš dobré, aby to byla pravda, tak to pravda není.
-
– vždy si všechno ověřte: vyhledejte advokáta, firmu nebo úřad na internetu, ptejte se známých.
Nebojte se riskovat méně; bude to lepší než přijít o úspory za obrovský příslib bohatství, který nikdy nepřijde.