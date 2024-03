Příštím slovenským prezidentem bude Korčok, nebo Pellegrini, rozhodli voliči

Příštím slovenským prezidentem bude exministr zahraničí Ivan Korčok, nebo předseda vládní strany Hlas-sociální demokracie a šéf parlamentu Peter Pellegrini. Rozhodlo o tom sobotní první kolo přímé volby, ve kterém Korčok získal nejvíce hlasů a spolu s dosavadním favoritem prezidentských voleb Pellegrinim postoupil do rozhodujícího druhého kola. To bude 6. dubna.

Korčok, který je kritikem nynější vlády premiéra Roberta Fica, podle analytiků i tisku souboj o prezidentský úřad zdramatizoval. O celkovém vítězi rozhodne schopnost zmobilizovat voliče a sympatizanty třetího nejúspěšnějšího kandidáta v prvním kole Štefana Harabina.

Kariérní diplomat Korčok získal v sobotu 42,51 procenta hlasů, Pellegriniho podpořilo 37,02 procenta voličů. Dvouciferného výsledku se ziskem 11,73 procenta dosáhl ještě bývalý slovenský ministr spravedlnosti a někdejší šéf nejvyššího soudu Harabin, který má proruské názory. O prezidentský úřad se ucházelo devět kandidátů.

Korčok po prvním kole řekl, že výsledky vidí nadějně, ale že je nohama pevně na zemi. Před druhým kolem chce oslovit i voliče vládnoucích stran. "Ty, kteří se neztotožňují s vulgaritou a nekulturností vládní koalice," uvedl.

Pellegrini řekl, že bude mluvit s kandidáty, kteří v prvním kole neuspěli. Dodal, že musí respektovat osobní rozhodnutí každého z nich, jak naložit s důvěrou, kterou od voličů získali. Naznačoval, že Korčok by Slovensko zavlekl do války na Ukrajině, která se už více než dva roky brání ruské vojenské invazi.

Korčok je zastáncem liberální demokracie, podpory Ukrajiny a kritikem některých rozhodnutí nynější slovenské vlády, která například zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Pellegrini prosazuje zastavení palby na Ukrajině a mírová jednání.

Volební účast dosáhla 51,91 procenta. Vyšší byla pouze v roce 1999, kdy Slováci poprvé volili hlavu státu přímo.

Fico v reakci na výsledky sobotního hlasování uvedl, že jeho strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) předpokládá těsný souboj v rozhodujícím druhém kole prezidentských voleb a nadále podporuje Pellegriniho.

"Ukazuje se, že opravdu hodně lidí na Slovensku nechce, aby se prezidentem stal někdo, kdo bude slepě poslouchat Roberta Fica," uvedl o Pellegrinim, Ficově politickém spojenci, předseda opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka. Některé opoziční strany včetně PS podpořily před prezidentskými volbami Korčoka.

"Korčok dokázal v tomto podstatě plebiscitu přesvědčit váhající voliče, že když mají problém s vývojem v zemi po převzetí moci nynějším premiérem Robertem Ficem, tak on je ten nejlepší kandidát, jenž se dokáže postavit proti. Stále to neznamená, že nakonec vyhraje," řekl prezident bratislavského nevládního Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Za nečekaný označil odstup obou kandidátů. Dodal, že Korčokovi pomohly dřívější protivládní protesty konané na znamení nesouhlasu s kroky a plány vlády v oblasti trestního práva či posílení vlivu státu na veřejnoprávní rozhlas a televizi.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity má ve volebním finále teď větší šance Pellegrini. "Pellegrini, přestože získal o pět procentních bodů méně, má větší rezervoár odkud čerpat další hlasy pro druhé kolo," řekl. Dodal, že Pellegrini může získat hlasy Harabinových voličů. Ti jsou podle něj ve značné míře příznivci Ficovy strany a vládní Slovenské národní strany, a mají tak blíž k Pellegrinimu. Něco podobného podle politologa platí pro maďarské voliče.

Někteří čeští politici čekají před rozhodujícím duelem vyhrocenou kampaň. "Před druhým kolem nás ale skoro jistě čeká drsná antikampaň plná dezinformací," uvedl místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.

První kolo prezidentských voleb otřáslo podle slovenského tisku pozicí jejich dosavadního favorita Pellegriniho. Zemi tak čeká v rozhodujícím druhém kole nejtěsnější souboj o křeslo hlavy státu od zavedení přímé volby.

V prezidentských volbách na Slovensku se hraje o to, zda přetrvá mafiánský stát, napsal polský list Gazeta Wyborcza. Vítězství Pellegriniho by podle něj vedlo k centralizaci moci podle maďarského vzoru a nynější vládnoucí skupině na Slovensku by zaručilo beztrestnost.