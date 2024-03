Případů respiračních infekcí v Praze podle hygieniků mírně přibylo

Případů respiračních infekcí v Praze mírně přibylo. Souvisí to zřejmě s návratem dětí do škol a školek po skončení jarních prázdnin, uvedla na webu Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Dál nízký zůstává počet pozitivně testovaných na covid-19, za předchozí týden to byly podle údajů ministerstva zdravotnictví v metropoli dva případy na 100.000 obyvatel.

Mezi všemi respiračními infekcemi dál klesá výskyt chřipky. "Nemocnost ve skupině onemocnění s klinickým obrazem chřipky klesla o 57 procent na 27 onemocnění na 100 000 obyvatel," uvedli hygienici. Pozitivní test na covid-19 mělo v Praze za týden 30 lidí, současné počty jsou nejmenší od konce července loňského roku. Podle odborníků se ale testuje málo, proto mají údaje nízkou vypovídací hodnotu. Sledují proto zejména počty vážných průběhů u lidí, kteří už by měli nějakou imunitu po očkování nebo dřívějším prodělání nákazy mít. V posledním týdnu hygienici evidují šest vážných průběhů nákazy některou z respiračních infekcí, čtyři u dospělých nad 60 let a dva u šestiletých dětí, které se nakazily streptokokovou infekcí a RS virem. Za poslední týden jedna hospitalizovaná seniorka podlehla chřipce a jedna covidu-19. Počty případů akutních respiračních infekcí a covidu-19 v Praze na 100.000 obyvatel: Týden pondělí Akutní respirační infekce (počet na 100.000 obyvatel) Mezitýdenní změna Covid-19 (počet na 100.000 obyvatel) Mezitýdenní změna 9. týden 26. února 1152 + 4 % 2 - 33 % 8. týden 19. února 1104 - 14,8 % 3 0 % 7. týden 12. února 1296 - 5,8 % 3 - 25 % 6. týden 5. února 1375 - 22 % 4 - 33 % 5. týden 29. ledna 1770 - 0,2 % 6 - 40 % 4. týden 22. ledna 1774 + 31 % 10 - 23 % 3. týden 15. ledna 1353 + 14 % 13 - 19 % 2. týden 8. ledna 1185 - 3 % 16 - 44 % 1. týden 1. ledna 1222 + 65 % 36 - 2,7 % 52. týden 25. prosince 743 - 46 % 37 - 35 % 51. týden 18. prosince 1367 - 12 % 57 - 49 % 50. týden 11. prosince 1546 + 12 % 116,5 + 45 % 49. týden 4. prosince 1378 + 10 % 80,5 + 10 % 48. týden 27. listopadu 1248 + 6,7 % 73,1 + 17,5 % 47. týden 20. listopadu 1169 + 20,5 % 62,2 + 50,6 % zdroj: Hygienická stanice Hlavního města Prahy, ministerstvo zdravotnictví - koronavirus