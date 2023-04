Primátorem Ostravy se stal Jan Dohnal z ODS, město povede nová koalice

Primátorem Ostravy dnes zastupitelé zvolili Jana Dohnala (ODS) z uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Třetí největší město republiky povede nová koalice, ve které budou uskupení ANO, Spolu, Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice převahu 37 hlasů. Je to o čtyři hlasy více, než měla dosavadní koalice tvořená ANO, Spolu a Piráty, která se rozpadla kvůli štěpení hnutí ANO.

Primátora ve volbě podpořilo 37 z 55 přítomných zastupitelů, ODS měla tento post v Ostravě naposledy v roce 2002. Odvolaný primátor Tomáš Macura (dříve ANO) vyjádřil vděčnost za téměř devítiletý podíl na budování města, po projevu mu všichni zastupitelé tleskali vestoje.

V jedenáctičlenné radě bude mít hnutí ANO pět míst, uskupení Spolu dva zástupce včetně primátora, stejný počet míst připadne hnutí Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti obsadí po jednom postu. Subjekty se dlouhou dobu nebyly schopny dohodnout na obsazení křesla primátora, o které usilovalo ANO i Spolu. Problémem bylo i početní zastoupení jednotlivých uskupení v radě města. Primátor zatím bude mít sedm náměstků, v budoucnu jich ale bude osm, což je o jednoho více, než bylo doposud. Přitom už po podzimních volbách se počet náměstků navýšil ze šesti na sedm, tehdejší opozice to kritizovala.

Hnutí ANO bude mít čtyři náměstky a radního. Náměstkyní pro strategický rozvoj bude Hana Tichánková, finance a kulturu bude mít na starosti Lucie Baránková Vilamová, která je starostkou městské části Poruba. Veřejné zakázky bude řídit Dagmar Macháčková, za majetek bude zodpovídat Jiří Vávra a radním bude Martin Bednář, který je starostou nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih. Uskupení Spolu bude mít primátora, který bude mít v gesci mimo jiné sport, o tento resort se Dohnal dosud staral jako náměstek. Spolu bude mít rovněž post náměstka pro sociální věci, kterým zůstane Zbyněk Pražák (KDU-ČSL). Za Starosty pro Ostravu bude náměstkem starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč, který bude mít na starosti životní prostředí a bude se nově věnovat i koordinaci činnosti městských obvodů. Piráti budou mít náměstka primátora pro vzdělávání a informační technologie. Resort opět povede Andrea Hoffmannová. Piráti ale ještě svou účast v koalici musí projednat s členskou základnou.

Hnutí Ostravak bude mít zatím dva radní - Michal Mariánek bude zodpovídat za zdravotnictví a investice a Lukáš Semerák za dopravu. Na příštím jednání zastupitelstva by ale měl být zvolen nový náměstek z hnutí Ostravak, který by si převzal resort investic. Měl by se jím stát Břetislav Riger, který ale není zastupitelem. Někdo z hnutí Ostravak se tak bude muset vzdát svého mandátu.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podpořili,“ uvedl po volbě Dohnal. Ocenil také působení dosavadního primátora Macury v čele města. Dohnal uvedl, že chce, aby se situace stabilizovala, město se dále posouvalo a pokud to bude možné, pokračovaly započaté projekty.

Podzimní komunální volby v Ostravě s převahou vyhrálo ANO, když získalo 21 mandátů. Po volbách velmi rychle utvořilo koalici se Spolu, které má devět mandátů, a Piráty, kteří obsadili posty tří zastupitelů. Koalice tak měla převahu 33 hlasů. Krizi v ostravské části hnutí ANO odstartovala lednová volba prezidenta. Dosavadní primátor Macura, který byl dlouhodobým kritikem hnutí, v ní veřejně podpořil Petra Pavla na úkor šéfa hnutí a bývalého premiéra ANO Andreje Babiše. Macura následně opustil i samotné hnutí a ostravský klub zastupitelů se ho rozhodl vyloučit ze svých řad. Stejně postupoval i v případě primátorovy náměstkyně Zuzany Bajgarové, která Pavla v prezidentské volbě rovněž podpořila. Klub ANO ale kvůli vzniklé situaci začali opouštět další členové hnutí, postupně jich odešlo šest. Spolu s Macurou a Bajgarovou vytvořili nový klub JDETO!!!.

Macura po svém odvolání uvedl, že cítí pocit vděčnosti za bezmála devět let, kdy se podílel na budování města. Zopakoval, že ani dnes by se při volbě prezidenta nerozhodl jinak. „Chci vás ujistit, že ani pikosekundu toho nelituji a jsem šťastný za to, že jsem tady mohl hlavním vchodem této budovy provést důstojného, lidského a empatického prezidenta, který je pravým opakem svého předchůdce (Miloše Zemana) i pravým opakem svého soupeře v druhém kole prezidentských voleb (Babiše),“ řekl Macura. Po svém projevu si vysloužil potlesk vestoje od všech přítomných zastupitelů. Macura sám uvedl, že mu dnes chodí také řada podpůrných zpráv od mnoha dalších lidí.

I po odchodu některých členů zůstalo ANO v zastupitelstvu nejsilnějším politickým klubem, má 13 členů. Spolu má devět mandátů, Ostravak osm a Starostové pro Ostravu čtyři a Piráti tři. V opozici tak zůstává SPD se sedmi zastupiteli a Ostravská levice se třemi mandáty. Nově by v opozici mělo být uskupení JDETO!!! s osmi mandáty.