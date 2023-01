Vedení ukrajinského ministerstva vnitra včetně 42letého ministra Denyse Monastyrského zahynulo při dnešní havárii vrtulníku u Kyjeva. Oznámily to ukrajinské úřady, podle kterých je mrtvých nejméně 18 a jsou mezi nimi tři děti.

Příčina pádu helikoptéry Super Puma ve městě Brovary nedaleko metropole není jasná. Náčelník ukrajinské policie Ihor Klymenko nejprve informoval o 16 obětech, následně šéf kyjevské oblastní správy Oleksij Kuleba oznámil, že počet mrtvých vzrostl.

„Dnes ráno se v Brovarech zřítil vrtulník státní záchranné služby. V důsledku letecké katastrofy zahynulo vedení ministerstva vnitra: ministr (Denys Monastyrskyj), první náměstek ministra (Jevhenij Jenin) a státní tajemník (Jurij Lubkovyč),“ oznámil Klymenko.

„V době tragédie byly ve školce děti i zaměstnanci,“ uvedl později gubernátor Kyjevské oblasti Kuleba. Počet obětí podle něj vzrostl na 18, včetně tří dětí, a počet zraněných na 29, včetně 15 dětí.

Footage of a fire appeared after a helicopter fell from a height in #Brovary - a terrifying scale of the spread of fire is visible

Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0 — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2023

Videa sdílená na sociálních sítích ukazují hořící budovu a její okolí a slyšet je křik lidí.

Zatím není jasné, co způsobilo pád vrtulníku. Rusko, jehož jednotky napadly Ukrajinu loni v únoru, se nevyjádřilo a ukrajinští představitelé se nezmínili o žádném ruském útoku v oblasti v době tragédie.

V Brovarech se zřítil vrtulník francouzské výroby Super Puma, který poskytli francouzští partneři, uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat citovaný serverem RBK-Ukrajina.

Prokuratura svěřila vyšetřování příčin katastrofy ukrajinské tajné službě SBU, uvedla agentura Ukrinform s odvoláním na vyjádření generálního prokurátora Andrije Kostina. Podle něj pracují experti a vyšetřovatelé a prověřují všechny verze. Policie vyzvala svědky, aby se jí přihlásili. Mluvčí ukrajinské policie a ukrajinského letectva podle médií shodně uvedli, že je příliš brzy na stanovení příčin neštěstí, které se pokusí určit vyšetřovací komise. Ruská média spekulují, zda šlo o sabotáž, technickou závadu, chybu pilota či nešťastný zásah protivzdušné obrany.

V Brovarech, které jsou prakticky východním předměstím Kyjeva, žije asi 100 000 lidí. Státní záchranná služba spadá na Ukrajině pod ministerstvo vnitra. Vrtulník Eurocopter EC225 Super Puma je nyní označován jako Airbus Helicopters H225; kromě posádky může přepravovat až 24 cestujících.

I express my sincere condolences to the families and loved ones of the Ukrainian Interior Minister Monastyrsky and all those who died in the helicopter crash near Kiev.



My thoughts and prayers are with them. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 18, 2023

Soustrast rodině a blízkým Monastyrského i dalších obětí havárie vyjádřil na twitteru premiér Petr Fiala (ODS). Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) bude rodině ministra Monastyrského osobně kondolovat. Při příchodu na dnešní zasedání vlády řekl, že jeho vztah s ukrajinským ministrem byl velmi osobní. „Pozval jsem ho do Prahy na neformální radu, setkali jsme se v Bruselu a při naší návštěvě Ukrajiny jsme spolu strávili mimo protokol hodinu a půl času hovorem, který byl nejen pracovní, ale i osobní,“ připomněl Rakušan schůzky z poslední doby.

Politování nad smrtí Monastyrského vyjádřil předseda Evropské rady Charles Michel. Označil ho za velkého přítele Evropské unie. Soustrast projevili i další evropští lídři, včetně českého premiéra Petra Fialy. Britská ministryně vnitra Suella Bravermanová nehodu, při níž podle Kyjeva zahynulo 18 lidí včetně tří dětí, označila za srdcervoucí tragédii.

Tanky a patrioty pro Ukrajinu

Předseda Evropské rady Charles Michel se dnes vyslovil pro to, aby Západ poskytl Ukrajině tanky, a pomohl jí tak čelit ruské invazi. Francie, Německo či USA nedávno oznámily, že Kyjevu dodají svá bojová vozidla pěchoty a průzkumná obrněná vozidla. Tanky Leopard 2 chtějí dodat Polsko, Litva či Finsko, potřebují však souhlas Německa, které se zdráhá jej udělit. Britský ministr obrany Ben Wallace, jehož země jako jedna z prvních Ukrajině dodá moderní západní tanky, a sice typu Challenger 2, v pondělí Německo vyzval, aby dodávky leopardů povolilo.

Německý zbrojní průmysl by mohl ještě letos připravit pro Ukrajinu až 15 tanků Leopard 2. Informoval s odvolání na své zdroje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), který připomněl, že dosud průmysl jako možný termín dodání uváděl nejdříve rok 2024. Tanků by ale letos podle FAZ mohlo Německo dodat Ukrajině až o třicet více, pokud by Česko a Slovensko souhlasily se zpožděním dodávek pro své ozbrojené síly.

Nizozemsko nabídne Ukrajině rakety systému protivzdušné obrany Patriot, řekl na úterním setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě nizozemský premiér Mark Rutte. Nizozemsko se tak přidává ke Spojeným státům a Německu, které už dříve oznámily, že těmito systémy podpoří ukrajinskou protivzdušnou obranu.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo téměř před 11 měsíci, loni 24. února. Západní země Kyjevu poskytují humanitární, finanční i vojenskou pomoc. Až dosud Západ i přes ukrajinské naléhání poskytoval jen tanky sovětské konstrukce či jejich modernizované verze. Nedávno Francie, Německo a Spojené státy oznámily, že dodají Kyjevu svá modernější obrněná vozidla.