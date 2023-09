Pracující uprchlíci letos zaplatí na odvodech až 15 miliard korun, spočítal Jurečka

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří v Česku pracují, zaplatí letos na odvodech kolem 12 až 15 miliard korun. Na začátku tohoto týdne mělo práci celkem 113 000 lidí s dočasnou ochranou. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministerstvo práce připravuje další novelu zákona lex Ukrajina, v pořadí už sedmou. Norma by podle ministra měla prodloužit možnost poskytování podpory a případně upravit podmínky jejího vyplácení. Naposledy se pravidla zpřísnila od července. Podle údajů ministerstva vnitra bylo v ČR k nedělní půlnoci 367 700 dětí a dospělých s vízem k ochraně. Většinu tvoří ženy a děti.

„K pondělku pracovalo víc jak 113 000 lidí s dočasnou ochranou. Číslo stále narůstá od začátku července, kdy jsme pravidla podpor zpřísnili - je to víc než 9000 lidi navíc na českém pracovním trhu,“ uvedl Jurečka. Dodal, že podle průměrných odhadů za letošek od pracujících a uprchlíků stát získá na odvodech kolem 12 až 15 miliard korun. „Je potřeba se na to dívat i touto optikou velmi silného přínosu pracujících ukrajinských uprchlíků pro celou českou společnost,“ řekl ministr práce. Upozornil, že příchozí se uplatňují ve firmách, službách, zdravotnictví či v sociální péči.

Podpora uprchlíků se od července změnila. Lidem, kteří mohou pracovat, stát ubytování poskytuje zdarma pět měsíců. Solidární příspěvek domácnostem, které příchozí přijaly, se přestal vyplácet. Humanitární dávku získají jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Organizace na pomoc běžencům snížení podpory i její nastavení kritizovaly. Varovaly před ztrátou bydlení i před rozšířením práce načerno.

„Systém je nastaven velmi dobře, efektivně, motivačně. Chová se férově a spravedlivě,“ řekl dnes ministr.

Uprchlíci mají v Česku dočasnou ochranu zatím do konce března příštího roku. EU má shodu na tom, že se lhůta o rok prodlouží. Kabinet dnes schválil šestou novelu zákona lex Ukrajina, která ochranu zajišťuje do března 2025. Normu dostane k projednání parlament a k podpisu pak prezident. Ministerstvo práce připravuje pak sedmou novelu, která se týká sociální pomoci. Jurečka řekl, že zákon má umožnit poskytování podpory další rok. Resort práce vyhodnotí také údaje o vyplácení humanitárních dávek a o příjmu uprchlických domácností za první měsíce po zavedení červencových změn, podle toho případně pravidla upraví. Podle Jurečky by úpravy měly být „spíš velmi umírněné“.