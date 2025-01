Postih práce pro cizí moc je podle Rakušana nezbytný, podle ANO zneužitelný

Zavedení trestního postihu neoprávněné činnosti pro cizí moc je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nezbytné kvůli omezení hybridních útoků a vynášení citlivých informací.

Podle předsedkyně senátorů opozičního hnutí ANO Jany Mračkové Vildumetzové je ale nový trestný čin zneužitelný vůči opozici. Senátorka dnes i kvůli tomu navrhla Senátu, aby zamítl novelu o prodlužování ochrany uprchlíků z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí, jejíž je nový trestný čin součástí.

Michael Canov (SLK) ohlásil, že v případě přijetí novely takzvaného lex Ukrajina se pokusí získat podpisy dalších senátorů pro návrh, aby Ústavní soud zrušil zaváděný trestný čin, který pokládá za ústavně nepřípustný přílepek. Jeho dikci má za "gumovou". Podotkl, že za obdobný trestný čin podvracení republiky byli odsuzováni odpůrci komunistického režimu. Předseda SEN 21 Václav Láska označil argumenty odpůrců za hysterii. Nový trestný čin je podle něj v souladu s dikcí dalších trestných činů. Místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za STAN) uvedl, že podobnou úpravu obsahoval už zákon na ochranu republiky z roku 1923.

Za neoprávněnou činnost pro cizí zemi nebo nadnárodní organizaci jako nového trestného činu, za který by mělo v základní sazbě hrozit až pětileté vězení. Podle kritiků je formulována příliš obecně a vágně, proti se kromě části senátorů postavila i Konfederace politických vězňů. Zastánci změny namítali, že nový trestný čin je součástí řádně připravené reformy trestního zákoníku, která na schválení Sněmovnou teprve čeká.

Ministr zdůraznil, že by nový trestný čin nijak neomezoval svobodu projevu, jak se domnívají jeho odpůrci. Postihoval by ty, kdo by pracovali pro cizí moc "v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky". Rakušan jako příklad uvedl bývalého pracovníka ministerstva zahraničí, který informace z diplomatické pošty předával ruské zpravodajské službě, nebo skupinu cizinců, která shromažďovala informace o obchodních a nákupních centrech nebo mapovala pohyb předních politiků a novinářů. Žádný z nich podle platného práva nemohl být potrestán, dodal ministr.

Rakušan se přimlouval za schválení novely beze změn. Podle ministra není důvodem pro vrácení novely Sněmovně ani zpřísnění podmínek pro ruské žadatele o české občanství, ani zavedení možnosti vypisovat pro děti ukrajinských uprchlíků zvláštní termín pro zápis do první třídy základních škol. Ministerstvo školství školám doporučí, aby nevyužívaly dvojí zápisy, které by mohly vést k vytváření segregovaných tříd, poznamenal ministr

V Česku zatím dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny platí do konce letošního března, EU se ale loni dohodla na ročním prodloužení. Dočasná ochrana umožňuje lidem, kteří uprchli před ruskou agresí, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh. Zvláštní dlouhodobý pobyt, který má novela zavést, budou moci využít ti ukrajinští uprchlíci, kteří v Česku pobývají déle než dva roky. Vedle platného cestovního dokladu, bezúhonnosti a zajištěného bydlení jsou základními podmínkami rovněž ekonomická soběstačnost a nezávislost na dávkovém systému. V případě dětí je předpokladem povinná školní docházka.