Poslankyně chce změnit školství: Zrušit deváté třídy a předělat maturity

Poslankyně Renáta Zajíčková z ODS představila plán na reformu českého školství, který zahrnuje několik zásadních změn. Mezi nejvýraznější patří zkrácení základní školy na osm let, prodloužení povinné školní docházky na střední školy a zavedení nového systému maturit. Návrh má podporu premiéra Petra Fialy a dalších členů ODS, přičemž některé z těchto myšlenek již dříve zmínil i ministr školství Mikuláš Bek.

Návrat k osmileté základní škole

Jednou z hlavních změn je zkrácení základní školy z devíti na osm let, což by znamenalo návrat k systému, který v Česku fungoval před rokem 1996. Tento krok je však pouze součástí širšího plánu, který počítá s prodloužením povinné školní docházky na střední školy.

Podle návrhu by žáci po ukončení osmileté základní školy pokračovali povinně ještě dva roky na střední škole, čímž by se vytvořil systém označovaný jako 8+2.

Prodloužení povinné školní docházky

Prodloužení povinné školní docházky je jedním z klíčových bodů reformy a má podporu odborníků. Česká republika totiž patří mezi země s kratší povinnou dobou vzdělávání v porovnání s průměrem Evropské unie. Většina evropských zemí má alespoň jeden povinný rok na střední škole. Tento krok by měl pomoci řešit několik problémů, jako je vysoký věk maturantů, předčasné odchody ze vzdělávání nebo omezené možnosti změny vzdělávací dráhy.

Změny v maturitách a přijímacích zkouškách

Další významnou změnou je plán na zavedení dvou typů maturit. Po dvou letech studia na střední škole by žáci skládali tzv. malou maturitu, která by ukončovala povinnou školní docházku. Následně by mohli pokračovat k velké maturitě, která by byla obdobou současné maturity. Tento systém by měl lépe reflektovat potřeby žáků a umožnit jim postupné ukončování vzdělávacích etap.

Reforma se také zaměřuje na změnu přijímacích zkoušek na střední školy. Současný jednotný přijímací test by měl být nahrazen komplexní výstupní zkouškou na konci základní školy, kterou by skládali všichni žáci. Tato zkouška by měla být méně selektivní a více zaměřená na otevření možností pro další vzdělávání.

Přeměna víceletých gymnázií

Další navrhovanou změnou je úprava systému víceletých gymnázií. Osmiletá gymnázia by měla být zrušena a nahrazena šestiletými. Tento krok má za cíl snížit brzkou diferenciaci žáků a umožnit rovnější přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Výzvy a komplikace

Navrhované změny však přicházejí v době, kdy již probíhají jiné reformy ve školství. Na základních školách se dokončuje revize vzdělávacích programů, zatímco na středních školách se plánuje redukce oborů. Tyto změny jsou navrženy v rámci současného systému, a pokud by byla zavedena nová reforma, mohlo by to znamenat nutnost přepracování některých již probíhajících úprav.

Další plánované kroky

Kromě výše uvedených změn návrh zahrnuje i další opatření, jako je modularizace výuky, profesionalizace kariérového poradenství nebo revize inkluze. Reforma se snaží reagovat na aktuální potřeby vzdělávacího systému a přinést modernější přístup k výuce.

Shrnutí

Reforma školství, kterou představila poslankyně Renáta Zajíčková, přináší ambiciózní plán na změnu vzdělávacího systému v Česku. Zahrnuje zkrácení základní školy na osm let, prodloužení povinné školní docházky na střední školy, změny v maturitách a přijímacích zkouškách a úpravy víceletých gymnázií. Přestože návrh čelí výzvám spojeným s již probíhajícími reformami, jeho cílem je vytvořit modernější a efektivnější vzdělávací systém, který lépe odpovídá potřebám současné společnosti.