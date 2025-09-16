Pomohl až dopis na usmířenou! Legendární Svěrák a Uhlíř se zle rozhádali kvůli naprosté maličkosti
16. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Nechybělo moc a mohli jsme přijít o slavnou spolupráci dvou geniálních tvůrců.
Fenomenální hudebník a skladatel Jaroslav Uhlíř v neděli oslavil překrásných 80 let. Většinu z nich těšil český národ svou tvorbou a podstatnou část kariéry také spolupracoval s dalšími velikány. Třeba Zdeňkem Svěrákem či Karlem Šípem.
Nechybělo ale moc a ovoce nesoucí spolupráce se mohla nadobro rozpadnout. Uhlíř totiž pro CNN Prima News prozradil, že se se Svěrákem kdysi zle rozhádali.
Důvod? Naprostá, ale opravdu naprostá prkotina. Pánové se neshodli kvůli jednomu konkrétnímu verši jedné konkrétní písně.
Šlo o kus Chválím tě, země má: „Nelíbila se mi tam jedna pasáž z jeho textu: Máš závoj z oblaků, kaštánku můj. Požádal jsem Zdeňka, aby toho kaštánka změnil, on ale trval na tom, že to tam zůstane,“ prozradil slavný skladatel.
A kvůli jednomu hloupému kaštánkovi bylo málem po všem: „Nemluvili jsme spolu kvůli tomu asi dva měsíce, bylo to strašný.“
„Pak jsem mu napsal dopis a usmířili jsme se,“ dodává.
Ústupek nakonec provedl i Svěrák a prokletý kaštánek letěl do koše. Verš v hotové verzi písně nakonec zní: „Máš závoj z oblaků, bílých jak sníh.“
Proti tomu už Uhlíř neměl žádných námitek a spolupráce, která nakonec trvá už nějakých šedesát let a funguje dodnes, byla zachráněna.