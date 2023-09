Pokud se ANO vrátí do vlády, zruší koncesionářské poplatky a bude ČT a ČRo financovat jinak

Hnutí ANO kritizuje, že oznámení o růstu poplatků za televizi a rozhlas nepředcházela debata s opozicí. Stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) dnes novinářům řekla, že ANO chce v případě návratu do vlády poplatky zrušit.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) tento týden oznámil, že koncesionářský televizní poplatek se od začátku roku 2025 pravděpodobně zvýší o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasový vzroste o deset korun na 55 korun za měsíc.

S růstem poplatků počítá návrh tzv. velké mediální novely, na kterém se shodli zástupci koalice. Podle Baxy se také rozšíří počet plátců. Nově budou poplatek hradit ti, kteří disponují jakýmkoliv zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. Počet poplatníků se má zvýšit zhruba o 230 000. U firem bude nově zavedena platba podle počtu zaměstnanců, podniky do pěti lidí a osoby samostatně výdělečně činné budou od platby osvobozeny.

Pokorná Jermanová dnes kritizovala, že koalice změny oznámila bez jakékoliv předchozí konzultace s opozičními stranami. „Pan ministr uspořádal s koaličními kolegy tiskovou konferenci, přestože ve sněmovně slibovali diskusi i s námi. K tomu samozřejmě nedošlo,“ uvedla. Vadí jí výraznější zatížení domácností i rozšíření okruhu poplatníků.

České televizi by měl výnos z poplatků z letos očekávaných 5,7 miliardy vzrůst o 1,4 miliardy korun po odečtení příjmu z končící výjimky platby DPH. U Českého rozhlasu příjem vzroste o 600 milionů korun ze stávajících dvou miliard korun. „Jsou to nemalé částky, které není v současné době možné kontrolovat prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu,“ uvedla Pokorná Jermanová. Baxa slíbil, že možnost kontroly hospodaření ze strany NKÚ by měla novela obsahovat.

Podle bývalé Středočeské hejtmanky nicméně většina občanů odmítá poplatky platit, protože veřejnoprávní média nesledují. „Až se vrátíme do vlády, budeme rušit koncesionářské poplatky a hledat jiné způsoby financování Českého rozhlasu a České televize. Třeba prostřednictvím státního rozpočtu,“ řekla Pokorná Jermanová. Kvůli citlivé povaze tématu však ANO bude o tom nejprve jednat se všemi stranami a pokoušet se najít konsenzus, dodala.

Proti navyšování rozpočtu České televize jsou také zástupci komerčních televizí, podle kterých by to znamenalo nerovnováhu na trhu. Česká televize i Český rozhlas mají oproti komerčním subjektům omezené příjmy z reklamy a zásadní položkou je právě koncesionářský poplatek. Pravidla pro vysílání reklamy by se podle Baxy neměla u komerčních ani veřejnoprávních subjektů měnit. Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 7,4 miliardy korun a Český rozhlas s 2,3 miliardy korun.