Podpora ukrajinských uprchlíků v ČR zůstává stabilní

Podpora ukrajinských uprchlíků v ČR je stabilní, podobně jako před rokem 55 procent občanů oceňuje, že Česko umožňuje pobyt lidem, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou s Ruskem.

Nezměnily se ani jejich zkušenosti s Ukrajinci, ze setkání a jednání s nimi mají převážně smíšené pocity. Většina veřejnosti se pak shoduje v tom, že by stát měl podporovat snadné zapojení Ukrajinců na pracovní trh. Vyplynulo to z červnového průzkumu agentury STEM, která jeho výsledky poskytla ČTK.

Pro to, aby stát podporoval snadné zapojení Ukrajinců na tuzemské trhu práce, je 73 procent dotázaných. Mezi veřejností převládá ale i názor, že by měl stát zajistit, aby do ČR nepřicházeli noví uprchlíci, a že by měl aktivně snižovat počet ukrajinských uprchlíků v zemi. Myslí si to tři pětiny lidí. Podle 54 procent by měl stát nabídnout Ukrajincům, kteří o to projeví zájem, možnost usadit se v ČR dlouhodobě.

"Lidé vnímají ukrajinské uprchlíky diferencovaně. Pokud usilují o pracovní a jazykovou integraci, je otevřenost české veřejnosti vůči nim velká. Část lidí má ale pocit, že někteří uprchlíci se o integraci nesnaží dostatečně," uvedl ke zjištěním agentury ředitel jejího výzkumu Jaromír Mazák.

Češi se nejčastěji potkávají s Ukrajinci v občanském životě při nakupování nebo při využívání služeb. Častěji se s nimi pak setkávají pracující a lidé z Prahy a Středočeského kraje. "Na individuální úrovni pak pozorujeme, že kdo se s Ukrajinci a Ukrajinkami denně setkává v práci či škole, má k nim pozitivnější vztah, ovšem denní setkávání se s Ukrajinci v občanském životě s pozitivnějším vztahem spojeno není. Je tam zřejmě důležitá ta možnost navázat bližší nebo osobnější kontakt," doplnil Mazák.

Bez ohledu na místo setkání mají dvě pětiny oslovených z jednání s Ukrajinci smíšené pocity, necelá čtvrtina vnímá setkání pozitivně a zhruba pětina negativně. V porovnání s loňských červnem se výsledky téměř nezměnily.

Osobní konflikty s Ukrajinci nebo konflikty mezi Čechy a Ukrajinci zaznamenala v poslední době menšina lidí, 28 procent. Třiasedmdesát procent lidí také uvádí, že jejich osobní situaci příchod ukrajinských uprchlíků neovlivnil.

Výkon českých úřadů a institucí spojený s příchodem uprchlíků více než polovina lidí oznámkovala trojkou. Jedničku a dvojku jim udělilo 22 procent lidí a čtyřku a pětku 24 procent. V meziročním srovnání si úřady polepšily. Podíl čtyřek a pětek totiž klesl o 11 procentních bodů, o tři body ubylo jedniček a dvojek.

STEM se na otázky spojené s ukrajinskými uprchlíky dotazoval od 17. do 27. června tisícovky lidí.