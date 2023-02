Petr Pavel jmenuje Hladíka ministrem den po své inauguraci

Nový prezident Petr Pavel jmenuje Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí den po své inauguraci v pátek 10. března. Na dnešní tiskové konferenci po jednání s Pavlem to oznámil předseda vlády Petr Fiala (ODS). Fiala s Pavlem se rovněž domluvili na budoucí koordinaci zahraniční politiky.

Premiér Hladíka do funkce navrhl na konci loňského roku, odmítl jej ale jmenovat dosluhující prezident Miloš Zeman. „Takto důležitá oblast nemůže zůstat bez odpovědného řízení,“ uvedl k termínu Hladíkova jmenování Pavel.

Za jeden z hlavních důvodů pro nejmenování Hladíka Zeman považoval to, že mu policie prohledala kancelář a zabavila počítač kvůli kauze přidělování městských bytů v Brně. Řízením ministerstva byl pověřen vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který Hladíka následně jmenoval svým náměstkem. Získal maximální rozsah kompetencí, které může ministr na svého náměstka převést.

Lidovci navrhli Hladíka jako nástupce Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) loni v říjnu. U jeho nominace setrvali i poté, co policie v brněnské kauze zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Fiala poslal návrh na Hladíkovo jmenování Zemanovi koncem roku poté, co počkal na případný posun v kauze.

Zeman měl kromě této záležitosti k Hladíkovi i další výhrady. Má podle něj nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí a ve stranickém tisku publikoval inzerát, kterým hledal náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu, ač ještě nebyl jmenován.

KDU-ČSL tehdy označila Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce prezidentova mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě.

Fiala se dohodl s Pavlem ohledně zahraniční politiky a na pravidelných schůzkách

Fiala se s Pavlem domluvil také na budoucí koordinaci zahraniční politiky. Předseda vlády bude nadále zastupovat Česko v evropských orgánech, prezident pak na summitech Severoatlantické aliance (NATO), řekl po dnešním více než hodinovém jednání novinářům Fiala.

Dodal, že se dnes s Pavlem domlouvali na záležitostech, ve kterých je potřeba úzká spolupráce vlády a prezidenta. „Dohodli jsme se na způsobu koordinace zahraniční politiky, jak spolu budou komunikovat naše týmy a bude probíhat pravidelná debata,“ řekl.

Zároveň jsem potvrdil premiérovi, že hned 10. března jsem připraven jmenovat Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Takto důležitá oblast nemůže zůstat bez odpovědného řízení. — Petr Pavel (@general_pavel) February 28, 2023

Pavel na twitteru doplnil, že si s Fialou potvrdil setkávání pro koordinované a transparentní řízení země bez zbytečných překvapení. „Vzájemná ochota ke spolupráci je pro nás klíčová, a to nejen v oblasti zahraniční politiky, o které byla dnes řeč,“ uvedl.

Při rozdělení rolí při zastupování Česka podle Fialy nenastane žádné překvapení, premiér i prezident mají zájem zachovat dosavadní praxi a tradici. „Tedy že premiér se účastní jednání evropských orgánů, prezident se bude účastnit summitů NATO. Je důležité, abychom zahraniční politiku koordinovali po všech stránkách. Myslím, že jsme k tomu nastavili dobré mechanismy,“ řekl.

Fiala se s budoucím prezidentem dohodl na konání pravidelných schůzek. Praxe bude odpovídat té stávající, kdy se premiér s končícím prezidentem Milošem Zemanem setkával zhruba jednou měsíčně. „Myslím, že je to rozumná doba, abychom mohli probírat pravidelně všechny důležité věci,“ uvedl Fiala.

Probrali také, jak bude Pavlova prezidentská kancelář přistupovat k zasedání vlády. „Shodli jsme se na tom, že bude dobré, aby se každého jednání vlády zúčastnil pověřený zástupce prezidentské kanceláře. I v tomto směru bude pokračovat tradice, která tu byla,“ řekl Fiala.