Pekarová Adamová: "Zažila jsem spoustu vyhrožování"

Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Extra.cz prozradila něco o svém mládí a kariérních začátcích. Vzpomínala na své první setkání s politikou během gymnázia – zrovna se totiž řešilo referendum o vstupu do Evropské unie a Pekarová Adamová byla ve spolku mladých, který se zabýval integrací do Evropy. V popisu práce měla třeba navštěvovat seniory a diskutovat s nimi o referendu. "Byla obava, že ztratíme svou identitu a rozplyneme se v EU. My mladí jsme se bavili se staršími a to byla moje první politická činnost," řekla Pekarová Adamová.

Na profesionální politickou kariéru však nikdy ani nepomyslela. Tedy až do doby, kdy se Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg rozhodli založit politickou stranu, což ji nalákalo to zkusit. "Na první kandidátku jsem se dostala proto, že jsem žena. Kolegové mě vybrali do komunálních voleb, aby měli mix a nebyla to čistě mužská záležitost," uvedla bez jakýchkoliv příkras.

Ženy to totiž podle Pekarové Adamové nemají v politice nějak zvlášť těžší: "V některých ohledech mi to pomáhá. Když máte výraznou většinu, která je jednotvárná, a dostane se tam někdo odlišný, může mu to pomoci, pokud to umí využít. Když jsem byla mezi všemi saky jedna ze sukní, pomohlo to."

V čele TOP 09 jsme ji dokonce měli šanci vidět daleko dřív, ale Pekarová Adamová první nabídku odmítla. Když Kalousek opouštěl stranu po prohraných volbách, kolegové ji prý přesvědčovali, aby se chopila kormidla. Politička to ale nepřijala, necítila se připravená na podobnou funkci a bála se, že by v takové situaci vypadala před veřejností jen jako protekční nastrčená loutka, což samozřejmě nechtěla připustit.

A ani tak není každý den posvícení, Pekarová Adamová též zmínila, že s nenávistí, útoky a vyhrožováním se také setkává velmi často. V té souvislosti je vlastně ráda, že nemá děti, takže je nemá kdo jak využít proti ní: "Jedna z mála výhod je, že jak nemám děti, tak si k tomu nemusím přidávat ještě tuhle rovinu, což musí být hrozně těžké, když ti agresoři jdou přes děti. Sama už jsem zažila spoustu vyhrožování, že už i na tohle si člověk zvykne. Nesmíte se tím nechat zničit."