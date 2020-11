Od soboty opět návštěvy v sociálních zařízeních, v neděli nejméně nákaz za 10 týdnů

S antigenním testem na covid starým maximálně 48 hodin budou možné od soboty návštěvy v sociálních zařízeních. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) po jednání vlády upřesnila, že bude možné použít testy, které jsou k dispozici v sociálních zařízeních pro testování klientů a zaměstnanců. V neděli přibylo v Česku 1074 případů covidu-19, což je nejméně od 20. září. Index PES zůstává osmý den v řadě na 57 bodech.

Návštěvy v sociálních zařízeních mají testovat tamní zaměstnanci. V tom, jak budou návštěvy organizovány, budou mít podle ministryně hlavní slovo jednotlivá zařízení. Metodický pokyn vydá ministerstvo v úterý.

Návštěvy vláda zakázala 9. října kvůli šíření covidu-19 původně na dva týdny, později zákaz prodloužila. V pátek má skončit pravidelné testování klientů v domovech pro seniory vždy po pěti dnech. Vyšetření pracovníků na koronavirus v pětidenních intervalech by se mělo provádět do konce nouzového stavu. Do té doby, tedy 12. prosince, měl podle nařízení ministerstva zdravotnictví z minulého týdne trvat i zákaz návštěv v zařízeních. Někteří experti ukončení testů i zákaz návštěv kritizovali.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na sebe opatření navazují. Po ukončení testování klientů domovů je podle něj testování návštěv logické, aby do zařízení nebyla infekce zanesena.

Očkování všech Čechů vakcínou proti koronaviru by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky. Vakcínu zakoupí stát díky jednotlivé objednávce Evropské unie, aplikace u lékaře a spotřebovaný materiál budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Podle provozovatelů sociálních zařízení není možné izolaci klientů prodlužovat a je třeba návštěvy povolit při dodržování přísných podmínek. V domovech se využívají antigenní testy. Výsledek po výtěru z nosu je zhruba do 15 minut. Pokud bude pozitivní, provede se ještě potvrzovací PCR test. Na jeho vyhodnocení se čeká déle.

V neděli přibylo nejméně případů covidu-19 za deset týdnů

V neděli přibylo v Česku 1074 případů covidu-19, což je nejméně od 20. září a zhruba o 400 méně než předchozí neděli. Je ovšem třeba znovu připomenout, že o víkendu se méně testuje.

V Praze na Klárově vzniklo pietní místo věnované lidem, kteří podlehli koronaviru | zdroj: Profimedia.cz

Index protiepidemického systému PES zůstává osmý den v řadě na 57 bodech, což odpovídá třetímu stupni pohotovosti z pěti. Zatím ale v Česku stále platí opatření proti covidu-19 odpovídající čtvrtému stupni. Vláda v neděli rozhodla, že třetí stupeň pohotovosti bude platit až od čtvrtka 3. prosince. Budou tak moci otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu a nedělní zákaz prodeje. U škol bude třetí stupeň opatření platit až od pondělí 7. prosince.

Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenány první případy nákazy koronavirem, potvrdily testy covid-19 celkem u zhruba 520 000 lidí. Nemocí nyní trpí přes 67 000 lidí, v nemocnicích skončilo podle posledních údajů k sobotě 4565 lidí, tedy asi 6,7 procenta nemocných. Od začátku epidemie zemřelo celkem 8138 nakažených. Množství hospitalizovaných i denní nárůsty úmrtí v poslední době vytrvale klesají.

V jednotlivých krajích se ovšem rizikové skóre PES značně liší. V Praze, kde je nejnižší, činí 42 bodů. Nejvyšší je s 69 body v Královéhradeckém kraji. Rozsah skóre pro třetí stupeň rizika je 41 až 60 bodů. Zatímco v Praze se tak situace blíží druhému stupni, v několika krajích je na úrovni čtvrtého stupně.