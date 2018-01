Nevydávejte Svobodu ani Růžičku, doporučil poslancům imunitní výbor

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil plénu, aby nevydalo bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS) k trestnímu stíhání v případu městské karty opencard. Při jednání výboru to řekli jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM) a zpravodaj Petr Gazdík (STAN). Svoboda stojí před odvolacím soudem, prvoinstanční soud mu uložil podmíněný trest. Výbor později doporučil nevydat také poslance ANO Pavla Růžičku obžalovaného z podílu na nevýhodném prodeji obecního domu.

"Naším úkolem bylo zjistit, zda žádost je, nebo není politicky motivována. A v tomto případě ta žádost je politicky motivována, protože šlo o rozhodnutí kolektivního orgánu," řekl novinářům Gazdík.

Svoboda se rozhodnutím nikterak neobohatil, zdůraznil. "On rozhodoval proto, protože byl zvolením do nějakého kolektivního orgánu k tomu rozhodnutí nucen, nebo musel tak rozhodnout, jinak by způsobil hlavnímu městu Praze škodu," dodal Gazdík.

Pro doporučení, aby sněmovna Svobodu nevydala, hlasovalo podle Grospiče devět přítomných členů výboru. Ostatní se hlasování zdrželi. Na plénum by se mohla záležitost podle něho případně dostat už tento týden.

Svoboda, kterého v úterý výbor vyslechl, uvedl, že bude hlasovat pro své vydání. O kauze má ale stále pochyby a domnívá se, že politické rozhodnutí nemůže být soudně napadnutelné. Politické rozhodování totiž podle něho není čistě ekonomické, je třeba hodnotit i prospěšnost pro obyvatele.

"Rozhodování o tom, jestli vyhodím miliardu za to, že zruším z hodiny na hodinu opencard, nebo že se pokusím ji zachránit, je rozhodování těžké. Jsem přesvědčen, že jsme politicky rozhodli správně," zdůraznil Svoboda.

Státní zástupce Tomáš Lejnar, kterého výbor rovněž vyslechl, se nedomnívá, že Svobodova kauza by byla politická. "Toliko je prostě předmětem trestního řízení politické rozhodnutí. Tak v tomto směru ano," řekl novinářům.

Policie vinila Svobodu spolu s dalšími radními z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže kvůli jedné zakázce související s opencard. Její počátky spadají do období působení primátora ODS Pavla Béma.

V minulém volebním období sněmovna Svobodu vydala. Předloni ho soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 2,5 roku. Proti verdiktu se odvolal. Pokud by Sněmovna Svobodu ke stíhání nevydala, odvolací soudní řízení by mohlo pokračovat až po skončení jeho poslaneckého mandátu.

Problém kolektivního orgánu

Pavel Růžička čelí obžalobě pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku. V případu figuruje i dalších devět městských zastupitelů. Růžičkova obhájkyně Jana Zwyrtek Hamplová novinářům řekla, že doporučovala výboru, aby zaujal k soudní žádosti o poslancovo vydání záporné stanovisko. "Je to učebnicový příklad zásahu státní moci do samosprávy, protiústavní zásah," tvrdí advokátka.

My jsme se ničeho nedopustili. My jsme udělali všechno v souladu se zákonem o obcích. Máme na to stanovisko ministerstva vnitra, odboru dohledu a kontroly," řekl novinářům Růžička po slyšení ve výboru. Radnice podle něho prodala dům za cenu, která je v místě obvyklá. Osobně ale, jak uvedl, bude hlasovat pro své vydání k stíhání.

Výbor Růžičkovo vydání k stíhání nedoporučil podle Grospiče zejména kvůli tomu, aby se otevřel problém, kdy jednotliví zastupitelé měst a obcí jsou v podstatě kriminalizováni za skutečnost, že hlasují v kolektivním orgánu. Grospič řekl, že ze 17 přítomných členů výboru se 15 přiklonilo k rozhodnutí nevydat, dva se hlasování zdrželi.

Benda poznamenal, že k názoru nedoporučit Růžičkovo vydání přispělo i slyšení státní zástupkyně Radky Pavlišové. Členové výboru podle Bendy většinově soudí, že možný skutek je tak banální, že by bylo zbytečné narušovat výkon poslancova mandátu. Pokud sněmovna Růžičku nevydá, jeho stíhání bude moci pokračovat až potom, co mu mandát skončí.