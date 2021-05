Volby by vyhráli Piráti a STAN, ANO dál ztrácí

Volby by v dubnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 27,5 procenta hlasů, druhé by bylo hnutí ANO s 21 procenty.

Vyplývá to z dubnového volebního modelu výzkumné agentury Median, která výsledky poskytla ČTK. ANO proti březnu ztratilo 3,5 procentního bodu. ČSSD, která je s ANO v menšinové vládě, posílila na 6,5 procenta z březnových čtyř procent. Znovu se tak vrátila nad pět procent nutných pro vstup do Sněmovny. Volby do dolní komory Parlamentu ČR se uskuteční letos 8. a 9. října.

Dvě pětiny respondentů by letos volily stejnou stranu jako ve volbách v roce 2017, zjistila agentura. Další pětina by raději volila jinou stranu. Každý desátý dotázaný by k volbám nešel. Změnu volené strany proti podzimu 2017 nejčastěji uvedli ti, kteří volili TOP 09 a ČSSD.

Zisk koalice Pirátů a STAN se podle Medianu od minulého měsíce nezměnil. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by v dubnu získala 17 procent hlasů, zatímco březnový model ukazoval na zisk 17,5 procenta.

V dubnu by se voleb zúčastnilo 67 procent respondentů, což by byla vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Agentura provedla průzkum v době od 1. dubna do 4. května mezi tisícovkou lidí starších 18 let.

SPD si polepšila z březnových deseti procent na 11,5 procenta. Podle Medianu může těžit ze stále trvajících omezení zapříčiněných pandemií covidu-19. Komunisté si naopak pohoršili, v dubnu by je volilo šest procent respondentů proti březnovým 7,5 procenta.

Hnutí Roberta Šlachty Přísaha se z hlediska preferencí zařadilo na úroveň Trikolóry a Zelených, tyto strany se podle dubnového modelu pohybují okolo tří procent preferencí.