Nejlepších 10 gourmet obchodů s delikatesami v Česku.: Objevili jsme exkluzivní gastronomické klenoty v Praze i mimo Prahu.

Česká republika je zemí, kde se tradice spojuje s inovací v gastronomii, a nabízí širokou škálu lahůdek, které osloví i ty nejnáročnější gurmány.

Během našich cest jsme vyzkoušeli několik podle nás nejlepších podniků v ČR, které bychom rádi představili každému, kdo ocení výjimečnou chuť a kvalitu. Klíčem k posuzování pro nás je kvalita produktů nejlépe v bio nebo artisanální kvalitě, kvalita dodavatelů ať už to jsou farmáři, vinaři z čech či jiných evropských státu, srozumitelná specializace obchodu, lokálnost a udržitelnost, design obchodu a samozřejmě nabízený servis. Na základě těchto parametrů vám nabízíme tento skvělý výběr podniků s duší.

Sabores na Náplavce - Praha

Sabores je gurmánským skvostem na pražské Náplavce, který do české gastronomické scény vnáší autentický španělský zážitek. Tento butik s delikatesami se specializuje na vysoce kvalitní španělské produkty, jako jsou vybrané olivy, fantasticky kvalitní olivové oleje, sýry, jamóny, klobásy, dary more, vína a další pochoutky. Podnik pod vedením Jarky Šnejdarové přímo importuje ze Španělska a základním pravidlem je, že pracují pouze s prestižními farmáři a vinaři, kteří jsou ve Španělsku považováni za creme de la creme. Což potom odpovídá i nabídce and kterou i španělé žasnou. Obchod je designově velmi povedený a příjemný. Atmosféra obchodu je velmi příjemná a personál ochotně poradil s výběrem. Osobně nás zaujala krásná ovocná vína z Mallorky od sklepů Anima Negra, lanýžové chipsy z Ibizy, které opravdu chutnají po lanýži a jak nám bylo sděleno nejlepší šunka světa - iberská šunka Joselito. V obchodě si lze také posedět na tapas a ochutnat kvalitní, pro nás trochu hipsterskou kávu.

https://www.edelikatesy.cz

The Italians - Smíchov, Praha

The Italians na pražském Smíchově je už dlouho útočištěm pro milovníky italského vína a kulinářských pochoutek jako je Prosciutto di Parma nebo Aceto Balsamico Di Modena. Italians mají I další pobočky, ale my se nejlépe cítíme, zde, ve velkém smíchovském prostoru se širokou nabídkou. Ochutnali jsme špičková vína Barolo v kombinaci s bohatým výběrem delikates, jako jsou sýry, uzeniny a olivy. Samozřejmě pro milovníky autentického Prosecca je zde ráj. Pro nás je také ideální, že mají i široký výběr pečiva, ryb i masných produktů. Tento koncept má velkou výhodu ve své velikosti a tudíž komplexnosti, najdete zde opravdu vše. Takže pokud si chcete pochutnat na italských lahůdkách, nakoupit si těstoviny k přípravě doma nebo se dozvědět nové věci o světě italského vína a gastronomie jste na správném místě.

https://www.theitalians.cz

Mitrovsky Angus Maliňák - Brno

Farma Mitrovsky je na Moravě pojem. V roce 2023 se její majitel pan Kalný rozhodl posunout blíže ke svému zákazníkovi a otevřít I prodejnu v centru Brna, což nás velmi potěšilo. Stále doufáme, že se jeho koncept bude rozšiřovat i třeba do Prahy. Jeho sázka na tradiční procesy, kvalitní suroviny a opravdovou péči o zvířata je pro nás tou správnou cestou, kudy se gastronomie má ubírat. Farma je proslulá svým zaměřením na dokonalý cyklus péče o zvíře, což se poté projevuje ve výsledných kvalitních produktech. Maso ve všech podobách -Hovězí Angus, vepřové, kuřecí, vajíčka a další tradiční produkty. Na prodejně jsme si pořídili šťavnaté steaky, výborné burgery a vajíčka. Všem vřele doporučujeme lepší lokální svíčkovou v ČR asi nenajdete.

https://mitrovsky.com/prodejna-brno

Real Meat Society od Paula Day - Praha

Dalším zajímavým projektem je Real Meat Society, vedený Paulem Dayem. Omlouváme se všem veganům tento podnik je další oázou pro milovníky pravého masa. Nachází se v u centra Prahy blízko Mánesu a nabízí vybrané maso, s jasným důrazem na kvalitu. Nejvíce nás oslovili jejich vyzrálé roštěnce, které si každý může nechat nakrájet dle vlastních preferencí. Pěkně vyzrálý horní roštěnec, svíčková i ostatní řezy zaručeně potěší každého milovníka kvalitního masa. Na léto navíc Paul připravuje pravidelné grilovačky, při kterých můžete i na místě maso ochutnat.

https://www.trms.cz

Eska - Praha

Mezi nejlepší gourmet obchody jsme museli zařadit i karlínkou Esku, Eska není jen obyčejnou pekárnou. Je to nejlepší pekárna v ČR, kde se velmi pečlivě specializují na pečení chleba a dalších druhů pečiva. To vše za pomocí tradičních metod a postupů pod dohledem Jardy Kazdělky. Pro nás, milovníky pečiva, bylo toto místo nevyhnutelnou zastávkou, kde jsme ochutnali nám už skoro zapomenuté chutě pravého chleba z dávného dětství. Chléb s označením 33 je pro nás v ČR bezkonkurenční. Nicméně i výběr koláčků, štrůdlů apod je zde velmi dobrý. Také jsme si pořídili různé další české farmářské dobrůtky, včetně borůvkového jogurtu, nakládaných hrušek nebo kyselých okurek.

https://eska.ambi.cz

La Formaggeria - Brno (Zelný trh)

Další brněnský podnik, tentokrát pro milovníky sýrů a italských lahůdek, La Formaggeria na Zelném trhu určitě nemá tak širokou nabídku jako Wine Food, ale je zajímavou alternativou i v cenové rovině. Ačkoliv se jedná o řetězec a velkoobchod, který dodává své produkty I do velkých supermarketů, rozhodli jsme se tuto příjemnou prodejnu do našeho výběru zařadit. Podle nás se jedná o jeden z nejvíce povedených obchodů tohoto řetězce co se týče designu, nabídky I obsluhy. Prodejna nabízí široký výběr vlastních i italských sýrů a dalších pochoutek. Při naší návštěvě jsme si vychutnali špecle s tartufiovým pestem, a již klasické lokální sýr typu parmazán, který má zajímavou intenzivní chuť a aroma. Také jsme ochutnali čerstvou mozzarellu s rajčaty a bazalkou. Nabídka vín není určitě na takové úrovni jako například v Sabores, ale I tak lze najít zajímavé kousky.

Homepage - La Formaggeria

House of Julius Meinl

Na Senovážném náměstí na Praze 1 se nachází malá prodejna House of Julius Meinl. Tento obchod nabízí výběr zajímavých delikates jako kaviár, uzeniny, sýry, olejů, džemy, čaje a cukrářské pamlsky. V obchůdku si můžete vybrat i vína, šampaňské a limitovaný výběr lihovin. V závislosti na ročním období jsou k dispozici také sezónní produkty jako velikonoční pochoutky nebo tradiční italské vánoční Panettone. V prodejna vám také také připraví dárkové koše a balíčky podle vašeho přání. Výběr by mohl být širší a v některých případech určitě kvalitnější, ale i tak je tento obchod zajímavý.

https://www.hojmgourmet.com

Oliveira Market - Praha

Oliveira Market je určitě zajímavou zastávkou zejména pro milovníky portugalské gastronomie. Tento menší podnik na pražských Vinohradech nabízí dostatečný výběr portugalských vín ze známých oblastí jako Douro nebo Alentejo, ke kterým lze ochutnat typické portugalské sardinhas a další zajímavé jednohubky. Ponořili jsme se do atmosféry portugalské kuchyně a objevovali typické chutě a vůně. Mezi degustované produkty patřilo portugalské chouriço, která se hodilo k červenému vínu z oblasti Douro. Trošku nás mrzelo že nepracují s daleko více kvalitními černými prasátky jako v Sabores. I v Portugalsku jsme na cestách ochutnali tuto pochoutku z místní oblasti Extremadura. Také jsme si vychutnali plněné pikantní olivy a portské víno. A samozřejmě doporučujeme v celém portugalsku rozšířené Sardinhas..

https://www.oliveira.cz

Mikrotržnice - Praha

Na Malé Straně jsme narazili na zajímavou mikrotržnici a bistro, kde se mísí vůně pečiva, uzenin a sýrů. Vyzkoušeli jsme obložené mísy a dorty, které byly celkem chutné. Atmosféra je vhodná pro rychlou snídani, brunch nebo lehký oběd. Nabídka je široká – od croissantů a focacci až po plněné bagety, které si můžete sestavit podle vlastního výběru. K tomu si můžete dát sklenku Prosecca nebo vína. Pro děti je tu hrací koutek. Kvalita kávy by však mohla být lepší – nějaká kvalitní arabika by prostor určitě vylepšila.

https://mikrotrznice.cz

U Olivera v Letňanech

Zajímavý concept je i obchod U Olivera v Letňanech a Holešovicíh. Nás více zaujala pobočka v Letňanech . Obchod se snaží pracovat s lokálními surovinami, zejména rostlinného typu, ale tale nabízí některé doplňky v podobě zahraničních produktů jako jsou olivový olej, olivy, tapenády a další zajímavosti. Je zde velmi dobrý výběr lokální zeleniny I sezónního ovoce. Určitě by obchodu slušelo tuto nabídku více rozšířit a zaměřit se právě 100% na lokální dodavatele. Ale i tak, pokud hledáte produkty místních farmářů, doporučujeme tento zajímavý koncept navštívit a fandíme dalšímu vývoji.

https://www.uolivera.cz