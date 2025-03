Nejen Ozzák, Bart Simpson a Specialista. Legendární Martin Dejdar slaví šedesátiny.

Ikonický hlas, talent, charisma a herecký um. Jeden z nejvýznamnějších českých herců dovršil životní jubileum.

Martin Dejdar je člověk, kterého si nespletete. A zná ho prostě každý – husté kudrny, charismatický pohled a specifický hlas prostě za nikoho jiného nezaměníte. 11. března oslavil významné jubileum – je mu 60 let. Blahopřejeme!

Pro mnohé diváky zůstane navždy spjat s postavou Ozzáka ze serálu Comeback či s hlasem Barta Simpsona z legendárních Simpsonových. Martinova kariéra je ale mnohem bohatší a plná dalších zajímavých chvil.

Rodina je základ

Martin Dejdar je velmi úspěšný herec, ale nikdy se nevěnoval práci tak moc, že by nějak zásadně utrpěla jeho rodina a jeho manželství. Se svou chotí Danielou už jsou svoji 30 let, před čímž nezbývá než smeknout.

Herec se již dříve podělil o dojemné vyznání a popsal společný život jako dobrodružství plné zvratů a dramatu, ale samozřejmě též lásky, radosti a vděku. Daniela se totiž sama vzdala kariéry, aby se mohla věnovat rodině a vychovávat jejich dvě děti (Matěje a Sáru). A Martin na tak zásadní oběť nikdy nezapomněl a i po letech je za ni neskonale vděčný.

Ale ne vždy bylo jen růžovo. V podcastu Bubliny se herec například svěřil, že slavné jméno může být pro potomky naprosté prokletí. Děti jsou zkrátka příšerně krutá stvoření a jeho syn Matěj ve škole čelil nechutné šikaně. Prostě jen proto, jak se jmenoval. Martin to vyřešil od podlahy – aby synovi zajistil normální dětství a dospívání, přestěhoval rodinu do USA. Žena a děti pak zůstaly na Floridě a Martin pendloval mezi Spojenými státy a Českem, kde pokračoval v herecké kariéře. A to musel být vážně pořádný nápor.

Divadlo a film

Martin Dejdar byl dlouhých 38 let spojen s pražským divadlem Ypsilonka. Jenže, jak si situace znalý čtenář jistě vzpomene, divadlo se uzavírá a Dejdar tak přichází o druhý domov.

Zlom pro Dejdarovu kariéru přišel již v roce 1993, kdy ztvárnil chuligána Bejbyho v Šakalích letech a svým nestrojeným šarmem uhranul publikum.

Další velký úspěch přišel o dva roky později, kdy za roli ve filmu Učitel tance obdržel Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli.

Na kontě má celou řadu úspěšných projektů, podstatnou část z nich komediálních, ale většina lidí si Dejdara spojí především s dvěma ikonickými rolemi, o kterých už byla řec: Ozzák z Comebacku a Bart Simpson. Na natáčení Comebacku sám herec mimochodem vzpomíná rád – všechno prý probíhalo ve velmi skromných podmínkách, ale o to silnější pak panovala atmosféra.

Z posledních let samozřejmě nesmíme zapomenout na Martinovu účast v seriálu Specialisté, kde hraje majora Strouhala.