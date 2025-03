Lucie Borhyová má v šuplíku tři zásnubní prsteny. S kým ale žije teď?

Odhodlá se konečně její současný partner k zásnubám? A vyjde to alespoň napočtvrté?

Těžko byste hledali výraznější tvář televizní scény u nás, než jakou má Lucie Borhyová. Už víc než čtvrtstoletí provádí obecenstvo zprávařskou relací společně s Reyem Korantengem. A za ty roky se mezi oběma samozřejmě vytvořilo pevné přátelské pouto.

V osobním životě se ale Lucie musela poprat s řadou zklamání a horších chvil. Třikrát byla zasnoubená, ale ke svatbě nikdy nedošlo. Dva partneři ji navíc opustili i s dětmi.

Začátky

Lucie Borhyová se narodila 16. dubna 1978 v Praze. Absolvovala gymnázium a pokusila se dostat na Filozofickou fakultu UK, ale nevyšlo to. Nakonec vystudovala publicistiku na vyšší odborné škole a základ k televizní kariéře byl položen. Už dětství ale neměla jednoduché, otec trpěl depresemi a nakonec se zabil při autonehodě. Lucie byla v tu dobu ještě malá a biologického otce si nepamatuje, za tátu vždycky považovala Ladislava Borhyho, následného partnera své maminky.

Kariéru pak začala už v roce 1997 jako pomocná redaktorka pro TV Nova. Už o dva roky později dostala příležitost moderovat hlavní zpravodajskou relaci. A bylo vymalováno, spolupráce s Reyem Korantengem zafungovala na výbornou a Lucie se stala absolutní stálicí obrazovek.

První zásnuby s golfistou Alanem Babickým

Jak už padlo, zásnubáky má doma v šuplíku celkem tři. První pochází ze zásnub s golfistou Alanem Babickým. Strávila s ním devět let, ale ke svatbě nikdy nedošlo. Spekuluje se, že Alan nedokázal odolat a spáchal úlet s Michaelou Ochotskou, což se ale nikdy oficiálně nepotvrdilo.

Řecký podnikatel Niko Papadikis

Druhý adept, který Luciinu ruku ozdobil zásnubním prstenem, byl řecký podnikatel Niko Papadikis. Seznámili se během focení v Řecku a Lucie v době největšího opojení dokonce plánovala nechat kariéru kariérou a utéct z Čech do Řecka. Nakonec ještě štěstí, že to neudělala, protože vztah skončil dřív, než vůbec stihli svatbu pořádně naplánovat: Lucka otěhotněla, Niko reagoval velmi negativně a bylo po idylce.

Lucka se snažila vztah ještě zachránit, ale nakonec porodila syna Lucase jako svobodná matka. A aby vztah dostal ještě pořádnou třešničku, probíhaly pak ještě chvilku soudní tahanice kvůli péči o dítě.

Moderátor Michal Hrdlička

Třetím pán na holení byl moderátor Michal Hrdlička. A s ním byla Lucie bílým šatům a obřadu úplně nejblíž, protože svatba už byla dohodnutá, naplánovaná, zamluvená. Ale termín pak unikl na veřejnost a pár událost radši zrušil, než aby se musel během obřadu, který má být oslavou lásky jen jejich samých, prodírat davem fotografů a otravných paparazzi.

V tu dobu se možná mohlo jevit jako poměrně zvláštní rozhodnutí, ale nakonec se ukázalo jako vlastně úplně trefné, jelikož se vztah beztak zanedlouho rozpadl. Proslýchá se, že Michal nebyl úplně připraven se usadit a chtěl si ještě chvíli užívat, ale sám moderátor jasně tvrdí, že si prostě jen s Lucií přestali rozumět a nazdar.

Současný partner

V současnosti je Lucie ve vztahu s o devět let mladším právníkem Michalem Smečkou. Už jsou spolu skoro deset let, ale žádný zásnubní prsten se zatím nekonal. Moc dalšího o Luciině partnerovi vlastně nevíme, protože moderátorka jeho soukromí pečlivě střeží před veřejností. A to dokonce tak, že spolu ani nechodí do společnosti a nemají nikde vystavené žádné společné fotografie.

Lucka podává jednoduché vysvětlení: Stejně jako ona nechodí s partnerem k soudu, on s ní nevyráží na mediálně exponované akce.

Borhyová také nedávno zmínila, že pokud už by mělo přijít na svatbu, ráda by se vdala u moře. Chápe ale, že splnit tento sen by nemuselo být až tak jednoduché, protože ne všichni její blízcí by mohli přicestovat takovou dálku.