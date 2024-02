Návštěvnost vyškovského akvaparku byla loni nejvyšší za víc než 15 let

Návštěvnost vyškovského akvaparku byla loni nejvyšší za posledních více než 15 let, navštívilo jej přes 267.000 lidí. Je to asi o 4000 více než předloni. Město o tom informovalo na webu. Návštěvnost v posledních dvou letech překonává i dobu před covidem, v roce 2019 přišlo asi 15.000 lidí méně. V covidových dvou letech to bylo kolem 120.000 lidí.

"Přes čtvrt milionu návštěvníků je vynikající číslo. Akvapark láká všechny věkové kategorie: aktivní sportovce, seniory či rodiny s dětmi vnímající areál jako formu zábavy. Pokud se podíváme na celková čísla za krytý i letní areál, přes 260.000 návštěvníků za rok se organizace dostala kromě loňska za posledních 15 let ještě předloni a pak v roce 2009," uvedl místostarosta Vyškova Roman Celý (KDU-ČSL). Město do areálu každoročně investuje, loni šlo o výměnu částí vzduchotechniky. Poruchy a výměny technologických částí vzduchotechniky totiž zástupci Správy majetku města Vyškova řešili opakovaně. Systém je starý přes 20 let, nestíhá měnit vzduch v objektu. "Vzhledem k finanční náročnosti jsme se rozhodli jít cestou postupných kroků. Druhou ze dvou největších jednotek jsme tak nechali vyměnit právě loni. Komplikaci představovalo její umístění v objektu. Jednotku nešlo vyměnit bez demontáží okolních technologií, bourání stavebních otvorů a skládání jednotlivých částí vzduchotechniky na místě strojovny,“ vyjmenoval ředitel Správy majetku města Vyškova Jaroslav Hastík. Správa majetku se o areál stará. Vyškovský akvapark funguje přes 20 let, vznikl přestavbou z původního krytého bazénu, který byl postaven před desítkami let v takzvané akci Z. V 90. letech byl areál v havarijním stavu a hrozilo jeho uzavření. Akvapark byl jedním z prvních zařízení svého druhu na jižní Moravě. Je v něm například krytý bazén, masážní lavice, chrliče vody, několik vířivek, vodní hřib, pro nejmenší bazének v podobě hradu. Navštěvují jej nejen lidé z Vyškovska, ale i okolních regionů.