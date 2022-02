Nadšený sběratel olympijských suvenýrů už nemůže dospat

Čang Wen-čchüan z Pekingu se na zimní olympijské hry, které začnou v pátek, těší zřejmě mnohem víc než většina obyvatel čínského hlavního města. Čang, který pracuje v oddělení logistiky stavební firmy, je posedlý olympiádou už 20 let - a stejnou dobu sbírá olympijské suvenýry z celého světa.

Jeho malý dům v úzké uličce historické čtvrti Si-čcheng zaplňuje přes pět tisíc předmětů - od obřích plyšových maskotů a replik olympijských pochodní až po pamětní známky a mince. „Po práci se cítím velmi unavený, ale když vidím svou sbírku, jsem velmi šťastný,“ říká Čang. „Nejsou to jen věci, ale také vzpomínky na každé olympijské hry. Když je vidím, vybaví se mi nádherné okamžiky. Třeba zahajovací a závěrečný ceremoniál, sportovci a všechny krásné věci týkající se olympijských her,“ dodává.

Pětatřicetiletý superfanoušek začal sbírat suvenýry během olympijských her v Sydney v roce 2000. Zatím za ně utratil asi 500 000 jüanů (asi 1,7 milionu korun) a vše, co se eventuálně poškodí při přepravě do Číny, s láskou restauruje.

V roce 2008 pracoval jako dobrovolník na letních olympijských hrách v Pekingu, kde se staral o tisk a distribuci výsledkových listin. A mezi exponáty hrdě vystavuje svou placku z těchto her.

Na olympiádě se mu mimo jiné líbí i to, jak se kultura jednotlivých pořadatelských zemí promítá do designu her. A asi nijak nepřekvapí, že jeho oblíbeným maskotem je ten, který bude provázet nadcházející ZOH v Pekingu - panda Ping Dwen Dwen v ledovém obleku.

Rodina a přátelé jen těžko chápou, jak může utrácet všechny své úspory za muzeum olympijských her, a pokud má možnost doplnit svou sbírku o nový exponát, klidně se i zadlužit. Čang se ale nechce nechat odradit a svou sbírku hodlá dál rozšiřovat.