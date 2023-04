Na pravidelné prohlídky k lékaři už nemusí každý zaměstnanec. Ale měl by

Původně to měl být zlepšovák, který zaměstnavatelům uleví od byrokratické a finanční zátěže. Nedomyšlený krok ale může dostat podnikatele do velkých problémů. Novela je totiž nezbavila zodpovědnosti za zdravotní způsobilost jejich zaměstnanců.

Začátkem letošního roku vešla v platnost novela, která ruší povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické lékařské prohlídky u nerizikových profesí. Obecně jde o fyzicky méně náročné práce první a druhé kategorie. Mezi ně patří například administrativní pracovníci jako jsou účetní, personalisté, obchodní zástupci a v druhé kategorii například mechanici, šičky, zdravotní sestry nebo gynekologové.

Součást antibyrokratického balíčku

Cílem této změny mělo být ulehčení povinností zaměstnavatele. “Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli tzv. pouze pro razítko, a to vše při zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Problém ale nastane v momentě, když se zaměstnanec zraní, umře, způsobí nehodu nebo udělá velkou škodu a jeho zaměstnavatel bude muset prokázat, že byl na tu práci zdravotně způsobilý. Pokud nepošle své zaměstnance na prohlídku, nemá to jak dokázat a veškerá odpovědnost padá právě na zaměstnavatele. Jak je to možné? Novela neupravila znění Zákoníku práce, který jednoznačně dává zaměstnavateli povinnost přidělit zaměstnanci práci, na kterou má zdravotní způsobilost. Tu ověří lékař při vstupní lékařské prohlídce, ale způsobilost se může v průběhu zaměstnání změnit. Navíc s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu je pravděpodobné, že zdravotní problémy budou spíše narůstat.

Dobrovolné prohlídky

Pokud podnikatel nechce riskovat, že by jeho zaměstnanec ztratil v průběhu času zdravotní způsobilost, může ho dál posílat k lékaři. Lékař posoudí vliv pracovního prostředí a činností na zdravotní způsobilost a případně doporučí opatření, které chrání zaměstnance a především jeho zdraví. “Doporučujeme nadále jet podle starého systému do doby, než se eventuálně zharmonizuje legislativa tak, aby se zaměstnavatel nevystavoval možnému riziku,” radí Jakub Malchar, jednatel společnosti BEPRA profi s.r.o., která se věnuje problematice bezpečnosti práce a požární ochrany.

Zaměstnavatel se tak vyhne riziku vysokých pokut v případě vážného pracovního úrazu či nemoci z povolání. Stejně tak jako se vyhne možné pokutě, která mu může být udělena Inspektorátem práce až do výše 2 000 000 Kč, pokud jeho zaměstnanec bude vykonávat práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Požádat o pravidelnou prohlídku může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.

Periodické prohlídky Periodické prohlídky u lékaře u zaměstnanců jsou důležitým prvkem prevence nemocí a ochrany zdraví zaměstnanců v pracovním prostředí. Tyto prohlídky jsou prováděny za účelem posouzení zdravotního stavu zaměstnanců a zjištění případných onemocnění či zdravotních problémů, které mohou být spojeny s pracovním prostředím.

Kategorie 1 2 2 riziková 3 4 Věk zaměstnance do 50 let 1 x za 6 let 1 x za 4 roky 1 x za 2 roky 1 x za 2 roky 1 x za rok Věk zaměstnance nad 50 let 1 x za 4 roky 1 x za 2 roky 1 x za 2 roky 1 x za 2 roky 1 x za rok

Periody prohlídek jsou dané, ale jejich absolvování je u první a druhé kategorie dobrovolné. Periodické prohlídky u lékaře jsou dál povinné u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.