Motoristé chtějí okouzlovat v debatách, zatím se ale jen ztrapňují

24. 7. 2025 – 12:33 | Komentáře | Alexej Chundryl

Po kauzách (ne)závodníka Filipa Turka se strana Motoristé snaží před volbami zapůsobit v diskusích s pomocí svých dalších členů. Nicméně, moc se to nedaří a sklízí spíše posměch.

Ve spojení se stranou Motoristé se v poslední době skloňovaly jen tři kauzy a všechny byly negativně spjaté se jménem Filipa Turka. Ten se nejprve chlubil na sociálních sítích tím, jak jezdí 250 km/h, následně tvrdil, že to bylo v Německu, a tak zákon neporušil a když se ukázalo, že to bylo v České republice, případ začala řešit česká policie.

Druhá kauza se týká spíše úsměvné situace, kdy o sobě Turek roky tvrdil, jak je úspěšný závodník, nicméně se ukázalo, že má sice na kontě 12 vítězství. Jak ale zjistili datoví novináři Kateřina Mahdalová a Michal Škop, z toho 4x byl jediným účastníkem závodu, 6x byli jen dva závodníci a 2x porazil jen dva soupeře, jimiž byl patnáctiletý junior z Dominikánské republiky a praktický lékař, který jezdil pro radost. Aura formulového závodníka a vítěze vzala za své.

Poslední kauzu pak odhalil investigativní server Page Not Found. Filip Turek čelí trestnímu oznámení bývalé partnerky, že ji v období před patnácti až dvaceti lety Turek opakovaně bil, týral, vložil jí do úst pistoli, a dokonce ji i dle jejího svědectví znásilnil. Celá záležitost je ještě u soudu, nicméně se kolem europoslance shromáždila spousta negativní publicity, přičemž to, že na okruhu porážel jen sám sebe, patří mezi ty spíše úsměvné.

zdroj: Profimedia

Motoristé ovšem neustávají v kampani, i když se Turek, logicky, přesunul do pozadí, a snaží se prezentovat svůj volební program v různých médiích s pomocí jiných osobností. Jak se ale ukazuje, erudice a schopnost hovořit o problematice, které se strana chce věnovat, se často ani u těchto tváří moc nalézt nedá. V rozhovoru na DVTV se kupříkladu rozpovídal Miroslav Krejčí o plánovaných změnách ve školství, které by chtěli implementovat.

Bohužel, ukázalo se, že jeho znalosti vysokého školství jsou tristní a sází spíše na populistická tvrzení. Jako jeden z lídrů Motoristů by rád, aby stát začal zasahovat do složení oborů na vysokých školách a ideálně zrušil ty, které „nedávají pro stát a ekonomiku smysl.“ Na dotaz moderátorky, zda má toto nějak podložené čísly, opakoval, že přece takový ekofeminismus nemůže mít nějaký smysl pro stát a jde o jeho ideové přesvědčení, že obor nemá existovat. Problém je v tom, že obor ekofeminismus na žádné univerzitě neexistuje.

Když k tomu přidáme absenci zmíněných čísel, které by tyto plány doprovázely, zůstává otázkou, jak tento bývalý šéf Cermatu, vlastně přistupuje k odborné analýze problematiky školství a zda vlastně jen neříká populistické věci typu „uděláme revoluci ve školství a zrušíme inkluzi.“ Jako třešničkou na dortu je fakt, že v programu mají Motoristé i zrušení Cermatu...

Do podobných argumentačních nesnází se ponořil i lídr pražské kandidátky Motoristů Boris Šťastný. Ten „proslul“ jako komunální politik ODS, následně poslanec za tutéž stranu, z níž ovšem v roce 2013 vystoupil a začal se ideově identifikovat s Václavem Klausem, kde působil roky jako člen dozorčí rady jejich neziskové organizace Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Dlouho působil jen jako sponzor stran – nejprve ANO a následně Motoristů. Za ty se pokusil kandidovat do senátu, ale neuspěl.

Nyní zkouší opět proniknout do parlamentu a v diskusním pořadu Ptám se já se rozhodl rozvádět myšlenku zrušení podpory neziskovým organizacím, čímž by dle svých slov ušetřili 26,7 miliard korun. Když jej ale moderátorka Marie Bastlová konfrontovala s tím, že největší část z oněch 26,7 miliard korun jde neziskové organizaci Fotbalová asociace České republiky, Šťastný byl nesmírně překvapený a začal se chovat zmateně. Tvrdil, že na fotbal a sporty samozřejmě nesáhnou, ale nebyl schopný pochopit, že pak tedy nemohou ušetřit těch 26,7 miliard korun. Pokusil se to zamaskovat útoky na moderátorku, ale jen tak prohloubil svou tristní neznalost vlastního programu.

Motoristé chtějí zrušit 26,7 miliardy určených pro neziskové organizace.

Moderátorka @MarieBastlova upozornila, že nejvíc peněz z tohoto balíku dostává ale Fotbalová asociace.



?https://t.co/Gh7eZ0IJUV pic.twitter.com/sRvgyzXSha — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) July 23, 2025

Ten totiž chce v rámci populistických hesel zrušit všechny dotace pro nevládní neziskové organizace – což by samozřejmě znamenalo i dotace pro všechny sporty. To ale Šťastný tvrdí, že nechce. Na celé kauze není ani tak překvapující, že Šťastný zjevně nemá nejmenší ponětí o tom, že je FAČR dlouhodobě kritizována za příliš velké dotace ze strany státu, a tedy, že zjevně nemá absolutně přehled o problematice podpory neziskových organizací. Zarážející je fakt, že tuto osobu se Motoristé rozhodnou poslat do veřejné diskuse, i přes její naprostou absenci znalostí.

Zdá se, že Motoristé aktuálně trpí absencí politiků, kteří by se neztrapňovali při svých vystoupeních. Zatímco Filip Turek se zdiskreditoval v rámci svého osobního života a je v tuto chvíli pro stranu spíše toxický, prozatím vyslaní lídři kandidátek neukazují příliš mnoho znalostí a při jakémkoliv náznaku oponentury se nejen jejich argumentace, ale i jejich sebevědomí rozpadnou jak domeček z karet.

Motoristé nemusí být úspěšnými závodníky, byť to asi pro část jejich voličů působí přitažlivě. Ale měli by se vyznat v tom, co vlastně chtějí politicky dělat. Utáhnout to na tachometr Filipa Turka totiž nepůjde. A Šťastného deklamace „Máte vyslechnout názor politika a odvysílat názor politika“ působí spíše jako touha po časech, kdy by mohl diktovat médiím na co se mohou a nemohou ptát, aby se neukazovaly jeho slabiny… a slabosti.