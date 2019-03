Mladý nástupce Stradivariho, kterému 'rvou ruce' hudebníci z celého světa

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Není mu ani třicet let a už za jeho prací jezdí lidé z celého světa. David Leonard Wiedmer umí vyrábět housle jako málokdo na světě. Nejbližší volný termín má mladý švýcarský mistr houslař až v roce 2022.

Mezi uměleckými dílnami rozesetými na nábřežích řeky Saôny ve francouzském Lyonu skrývá skromný vývěsní štít cenné poklady Švýcara Davida Léonarda Wiedmera. V ateliéru jsou nesčetné nástroje, formy, podpěry a šablony, s nimiž houslař opracovává dřevo. V prosklené skříni trůní několik houslí a jedna viola, které čekají na to, až je David nebo jeho partnerka Léa Trombertová, původně violoncelistka, vyzkouší nebo opraví.

David se původně věnoval uměleckému řezbářství, které mu zajistilo rozhodující výhody. Pak studoval ve Francii na prestižní Národní škole houslařství v Mirecourtu na východě země.

"Zpočátku jsem chtěl cestovat a rozhodl jsem se pro odvážný kousek: restaurovat staré nástroje, abych získal co nejvíce zkušeností," říká mistr houslař. Pracoval v New Yorku a v Londýně, u známého mistra houslaře Floriana Leonharda a před třemi lety se usadil v Lyonu.

"Lyon je ideální místo, je tu Národní konzervatoř, dva orchestry a nejlepší na tom je, že mám blízko do Švýcarska i k moři," žertuje David.

Tři medaile na prestižní soutěži

V listopadu se dočkal odměny: na prestižní soutěži Americké houslařské společnosti v Clevelandu získal dvě zlaté medaile - jednu za kopii stradivárek a druhou za violoncello, na němž spolupracoval jeho kolega a přítel Damien Gest. Obdržel rovněž stříbrnou medaili za violu. Tyto ceny z něho rázem učinily jednoho z nejvyhledávanějších mistrů houslařů na světě.

"Chtěl jsem vědět, jak na tom jsem, člověk je ve své malé dílně tak sám," říká.

"Už na škole byl výjimečný. Vždy jsme odmítali chodit s kamarády na pitky, abychom mohli dokončit nějaký nástroj. To je nezbytné k tomu, aby člověk stoupal výš," uvádí Damien Gest.

David sice není příliš potěšen tím, jaký mediální zájem vzbuzuje, ale nyní si může dovolit zanechat restaurování nástrojů a může se věnovat podle libosti jejich výrobě.

Vždy je to překvapení

V houslařství spatřuje komplexní a radostnou činnost: je to práce se dřevem, s hudbou, s fyzikou, s chemií a s lidskými vztahy, s psychologií zákazníka. Je v něm však také nejistota. "Vyrobíte to, co chcete, ale když se struny poprvé rozezní, je to vždy překvapení," říká. Podle Davida nejsou dokonalé housle. "Dokonalé housle jsou takové, které vyhovují houslistovi," dodává Léa.

Složitá výroba mistrovských houslí trvá nejméně měsíc; ty pak stojí 6000 až 12 tisíc eur (150 tisíc až 300 tisíc Kč), zatímco nejstarší modely mohou dosahovat ceny několika milionů.

Pokud jde o vyladění, musí být houslař hudebníkem nebo alespoň hudebním nadšencem. "Musíte chápat ty nejmenší detaily hudebníka. Na koncertě buď člověk spí, nebo nadšením vstává ze sedadla," vysvětluje David.

David a Léa nepracují na stejných nástrojích, neboť housle jsou velmi osobní záležitostí. V práci téměř neznají volno a David říká, že by nevěděl, co o dovolené dělat.

Může být klidný: jeho diáře se zakázkami z celého světa (z Asie, ze Spojených států a z Evropy) jsou plné až do roku 2022.