Mladí lidé ve Francii mají méně sexu, dávají přednost filmům či hrám

Ve Francii, která je považovaná za zemi lásky, mají lidé mnohem méně sexu než dříve. Ukázala to aktuální studie institutu Ifop. Francouzi podle něj často dávají přednost sledování seriálů, hraní počítačových her nebo brouzdáním po sociálních sítích.

Zvláště u mladých lidí dosáhla úroveň milostného života nejhlubšího bodu od 70. let minulého století, vyplývá ze studie, která byla zveřejněna v úterý. Podíl dospělých, kteří v uplynulých 12 měsících podle vlastních údajů neměli žádný sex, vzrostl mezi lety 2006 a 2023 z devíti na 24 procent a ve věkové skupině 18 až 24 let dokonce z pěti na 28 procent. Ve věkové skupině od 25 do 34 let však v poslední roce mělo alespoň jednou sexuální styk 94 procent Francouzů a Francouzek.

Zatímco ještě v roce 2009 uvádělo 58 procent mužů a žen ve Francii, že má pohlavní styk alespoň jednou týdně, loni už jich bylo jen 43 procent. Mnozí jsou přitom se svým uvadajícím milostným životem nespokojeni. Pětapadesát procent mužů a 39 procent žen si postesklo, že provozují tělesnou lásku příliš zřídka. Počet nespokojených žen se přitom od roku 1996 téměř zdvojnásobil.

Důvodem pro utuchající sexuální aktivitu je podle průzkumu upřednostňování sledování filmů v televizi nebo na Netflixu, brouzdání po sociálních sítích, hraní počítačových her nebo čtení knih.

Oproti dřívějším letům se silněji prosadila důležitost souhlasu. Ještě v roce 1981 tři čtvrtiny žen mladších 50 let uváděly, že mívají sex i tehdy, když na něj nemají chuť, v aktuálním průzkumu to připustila každá druhá.

Vedoucí studie François Kraus hovoří o historickém cyklu. V 80. a 90. letech podle něj bylo období "hypersexualizace". Dnes se prosazuje spíše sexualita založená na kvalitě než na kvantitě. "To, co dělá jedna generace intenzivně, dělá ta další méně," vysvětluje Kraus.