Milí Angličané, na koberec laskavě zapomeňte

Sliby chyby. Britové si na zapůjčení slavné tapisérie z Bayeux budou muset nechat zajít chuť.

Před více než dvěma lety na summitu v Sandhurstu slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron britské premiérce Therese Mayové, že během stavebních prací v muzeu v Bayeux, plánovaných na rok 2024, zapůjčí do Anglie zdejší proslulou tapiserii. Bylo by to poprvé za 950 let, co by tato vzácná středověká památka, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, opustila Francii.

Impozantní tapiserie z Bayeux (byť nejde o klasickou tkanou tapiserii, ale o vyšívanou látku) je 50 centimetrů vysoká a skoro 70 metrů dlouhá a zobrazuje historii dobytí Anglie normanským vévodou (a pozdějším anglickým králem) Vilémem Dobyvatelem až do bitvy u Hastingsu v roce 1066. „Je lepší než jakýkoli film,“ hodnotí tapiserii a její význam britský výtvarník David Hockney.

Původ díla je nejasný, odborníci se ale převážně domnívají, že bylo utkáno v Canterbury. Zmínka o něm se poprvé objevila v roce 1476 v soupisu inventáře katedrály v Bayeux. Nyní je dílo vystavené v místním muzeu a ročně přiláká na půl milionu návštěvníků. Z příjmů muzea ročně plyne do rozpočtu města milion eur, koronavirová krize a lockdown tak pro Bayeux znamenaly značný propad příjmů. Muzeum projde v roce 2024 rekonstrukcí, která by měla trvat půldruhého roku.

Prezident Macron toho chtěl využít a slíbil britské ministerské předsedkyni, že během této doby zapůjčí tapiserii do Velké Británie. S ohledem na brexit to mělo být gesto oslavující společné dějiny obou zemí.

S tapisérií hýbali jen Napoleon a Himmler

Británie se přitom v minulosti několikrát pokoušela vyjednat zapůjčení díla, ale nepovedlo se jí to ani při korunovaci Alžběty II. v roce 1953, ani při devítistém výročí bitvy u Hastingsu v roce 1966.

Tapiserie je v Bayeux od roku 1945, předtím místo opustila jen dvakrát: Do Paříže ji kdysi dopravil Napoleon, aby připravil Francouze na plánovaný útok na Anglii, a nacisté ji na příkaz Heinricha Himmlera převezli do depozitáře ukradených uměleckých děl na zámku Sourches v oblasti Sarthe. Po osvobození od nacistů pak byla vystavena v pařížském Louvru, od té doby ale už Bayeux neopustila. A neměla by tak na základě státní garance učinit do roku 2066. To však Macrona evidentně nezajímalo a slíbil Britům její zapůjčení.

Nyní mu ale udělali čáru přes rozpočet památkáři a jeho velkorysé gesto jednoduše ztroskotá na stavu tapiserie. Podle odborné expertízy prostě plátno není schopno převozu. Je na něm 24 204 nejrůznějších skvrn, 16 445 záhybů a 9646 děr. Oprava přijde odhadem nejméně na dva miliony eur.

Řešením by bylo vytvořit velmi kvalitní kopii. Několik jich již koneckonců existuje, ta nejznámější z roku 1886 je vystavena v anglickém Readingu – i když s drobnými úpravami. Nahé mužské postavy jsou tu například pro jistotu oblečené do kalhot a plátno je dole doplněné o modrý pás s vyšitými jmény 35 žen, které se na tvorbě kopie podílely.

A pro to, aby tapiserie neopustila Bayeux, je vedle restaurátorů i zmíněný výtvarník David Hockney: „Tapiserie je sice jako film, ale takový, v němž se musí pohybovat divák.“

Výjev z tapisérie z Bayeux | zdroj: Profimedia