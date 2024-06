Méně než jednou měsíčně loni sportovalo 26 pct Čechů, meziročně dvakrát tolik

Sportu se loni méně než jednou měsíčně věnovalo 26 procent Čechů, což bylo ve srovnání s rokem 2022 dvakrát tolik. Vyplývá to z průzkumu společnosti MultiSport Benefit, který mezi více než 800 respondenty ve věku 18 až 69 let udělala agentura NMS Market Research. Jako hlavní důvod, proč nesportují, 13 procent Čechů uvedlo nedostatek peněz. Proti roku 2019 před pandemií nemoci covid-19 takovou odpověď loni zvolil rovněž dvojnásobek dotázaných. Výsledky průzkumu firma MultiSport Benefit poskytla ČTK.

Třikrát až čtyřikrát týdně v minulém roce sportovalo 13 procent Čechů, předloni 21 procent. Denně se hýbala tři procenta dotázaných, což bylo meziročně o dva procentní body méně. "Sportu se přestávají věnovat ti, kteří se nepovažují za sportovce – dvě třetiny ani ne jednou za měsíc, polovina ani hodinu týdně. Právě tato část populace si zaslouží největší pozornost a motivaci," uvedl za agenturu NMS Market Research Stanislav Radocha.

Nedostatek času za hlavní důvod, proč se nevěnují sportu, označilo 19 procent Čechů. Dalším 17 procentům podle průzkumu zejména chybí vůle. Svou roli ale hrají také zdravotní omezení, ve sportu primárně brání 15 procentům dotázaných.

"Nedostatek času a vůle jsou dvě spojené nádoby, velkou roli v tom hraje také motivace i vliv našeho okolí. To, že stále více Čechů od sportu upouští kvůli vysokým nákladům, je ale alarmující problém," uvedl ředitel společnosti MultiSport, která provozuje stejnojmennou benefitní kartu do posiloven či bazénů, Miroslav Rech.

Naopak děti se loni hýbaly více, zjistil průzkum. Podle oslovených rodičů to byl případ téměř čtvrtiny dětí. Stejně jako v roce 2022 se sportu věnovalo 58 procent dětí. Sedm z deseti rodičů si také myslí, že pohybu mají jejich děti dostatek.

Nejvíce dětí, a to zhruba pětina, podle průzkumu aktivně hraje fotbal, 12 procent plave a desetina tancuje. Ve srovnání s těmito sporty je mezi dětmi méně oblíbený například tenis, kterému se jich aktivně věnuje šest procent, nebo lední hokej. Ten podle rodičů provozují čtyři procenta dětí. V průzkumu byli rodiče dotázáni také na to, kolik za sportovní aktivity dětí měsíčně utratí. Asi dvě pětiny z nich uvedli, že do 500 korun, více než 1500 korun vydá šest procent rodičů.

Nejčastější formou pohybu pro polovinu z těch dospělých, kteří loni sportovali alespoň jednou měsíčně, byly procházky či výšlapy do hor. Dalších 27 procent si vyjelo na kole a 23 procent zašlo na plavání. Zdravotní cvičení v průzkumu zvolila pětina respondentů, přibližně stejný podíl také běh v terénu. Šestou nejvíc preferovanou formou pohybu byl pro 15 procent silový trénink v posilovně a pro 12 procent jóga a pilates. Naopak nejméně Čechů, tři procenta, se věnovalo tanečnímu fitness zumba nebo horolezectví.

Více než 60 procent z respondentů, kteří sportovali alespoň jednou do měsíce, uvedlo, že jsou s výběrem sportovišť ve svém okolí spokojeni. Naopak 11 procent by ocenilo širší nabídku, a to zejména bazénů, fitness center, zimních stadionů či jógových studií.