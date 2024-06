Mastercard: Hokejový šampionát zvedl tržby v pražských restauracích o třetinu

Hokejové mistrovství světa zvedlo tržby obchodníkům v hlavním městě. Například o víkendu od 10. do 12. května se díky několika stovkám tisíc fanoušků hokeje zvýšily maloobchodní tržby v porovnání se stejnými dny loňského roku o 5,4 procenta. Z toho tržby v restauracích a hospodách stouply o téměž 33 procent. Vyplývá to ze studie společnosti Mastercard SpendingPulse. Hokejový šampionát se konal od 10. do 26. května, Češi získali zlato.

"V Evropě sledujeme vytrvalou poptávku po zážitcích. Hokejové mistrovství světa nejenže přitáhlo oči sportovních fanoušků z celého světa na Česko, ale hlavně významně podpořilo maloobchodní tržby provozovatelů závislých na turismu, jako jsou restaurace, hospody a rychlé občerstvení, ubytovací služby nebo doprava. Pomyslným vítězem se staly podle očekávání restaurace s nárůstem tržeb o třetinu,“ uvedla hlavní ekonomka pro Evropu v Mastercard Economic Institute Natalia Lechmanova. Ve srovnání se stejným loňským obdobím vzrostly tržby v sektoru ubytování o 18,2 procenta, jelikož návštěvníci českého hlavního města potřebovali v době pobytu přespat. Tržby v prodejnách potravin se meziročně zvýšily o 10,5 procenta. Dvouciferný meziroční růst, o 23 procent, zaznamenaly také tržby za oblečení, a to především díky prodejům v kamenných obchodech, kde stouply o 23,8 procenta. Prodeje šperků a doplňků se zvýšily o 6,6 procenta, v kamenných prodejnách to bylo o 13 procent. Aktuální studie Mastercard SpendingPulse vyhodnotila nákupní chování v České republice v období od 10. do 12. května 2024 v době konání mistroství světa v hokeji a také koncertování německé kapely Rammstein. Mastercard SpendingPulse vyhodnocuje tržby v kamenných i on-line obchodech u všech typů plateb včetně hotovosti a šeků.