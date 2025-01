Martin Dejdar se nedávno podělil o své pocity ohledně své herecké kariéry. Rýpnul si i do Vetchého

Herec Martin Dejdar se nedávno podělil o své pocity ohledně své herecké kariéry a zmínil, že ho mrzí, že si během svého profesního života zahrál roli čerta pouze jednou. Podle něj by se na tuto roli skvěle hodil, ale místo toho ji často získává jeho kolega Ondřej Vetchý, kterého považuje za svého největšího hereckého konkurenta. Dejdar se o tomto tématu rozpovídal během premiéry divadelního představení "Prázdninové iluze aneb letní harašení" v divadle Ypsilon, kde byl přítomen jako divák. Dejdar s nadsázkou poznamenal, že role čerta je téměř výhradně spojována s Ondřejem Vetchým, který si tuto postavu zahrál v několika pohádkách, přičemž nejznámější je jeho ztvárnění ve filmu S čerty nejsou žerty.

"Když se na mě podíváte, je přece jasné, kdo by měl hrát čerta," řekl Dejdar s úsměvem a dodal, že by si dokázal představit, jak by spolu s Vetchým hráli bratry čerty. Podle něj by to byla skvělá spolupráce a zajímavý nápad pro pohádku.

Martin Dejdar také zavzpomínal na své zkušenosti s pohádkami, kterých sice nebylo mnoho, ale přesto na ně rád vzpomíná. Jednou z jeho oblíbených pohádek je Micimutr, kde si zahrál roli italského kuchaře. Tato postava mu prý přinesla hodně radosti, protože šlo o odlehčenou a zábavnou roli. Další pohádka, kterou má rád, je Ducha nad zlato. I když pohádkových rolí neměl tolik, ty, které dostal, si užil naplno.

Kromě své kariéry se Dejdar rozpovídal i o své rodině. Prozradil, že jeho dcera studuje v Americe a rozhodla se nejít v jeho stopách, co se týče herectví. Místo toho si zvolila vlastní cestu, což Dejdar plně respektuje. Na Vánoce se však dcera vrací domů do Česka, kde se celá rodina sejde a oslaví svátky společně. Herec se na tuto rodinnou chvíli velmi těší.

Dejdarův rozhovor ukázal nejen jeho smysl pro humor a nadhled, ale také jeho upřímnost a lásku k herectví i rodině. Ačkoliv ho mrzí, že některé role nezískal, stále si váží těch, které mu byly svěřeny, a těší se na další příležitosti.