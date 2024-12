Lucie Borhyová si připsala další významný úspěch do svého profesního i osobního života. Vyhrála taneční soutěž

Lucie Borhyová, známá moderátorka a tvář televize Nova, si připsala další významný úspěch do svého profesního i osobního života. Tentokrát se jí podařilo zvítězit v prestižní taneční soutěži, která se konala v rámci projektu Roztančené divadlo Mladá Boleslav. Osmý ročník této oblíbené akce, nesoucí podtitul „Souboj moderátorů“, přinesl nejen napínavé taneční výkony, ale také zábavný večer plný emocí, hudby a elegance.Lucie Borhyová soutěžila po boku profesionálního tanečníka Martina Šimka, který ji během příprav na soutěž vedl a pomáhal jí zdokonalit taneční kroky. Společně reprezentovali televizi Nova a svým výkonem dokázali oslnit nejen diváky, ale i odbornou porotu.

Jejich vystoupení bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších večera, a to díky precizní technice, ladnosti pohybů a charismatickému projevu. Lucie, která je známá svou energií a pozitivním přístupem, ukázala, že se dokáže prosadit i na tanečním parketu.

Soutěž Roztančené divadlo je každoročně organizována Městským divadlem v Mladé Boleslavi a letos přinesla zajímavou změnu. Namísto tradičního souboje mezi jednotlivými divadly se tentokrát utkaly známé tváře české moderátorské scény. Mezi soutěžícími nechyběla jména jako Ester Janečková, Světlana Witowská, Láďa Hruška, Josef Mádle nebo Jakub Železný. Každý z nich měl za úkol předvést své taneční schopnosti ve spolupráci s profesionálním tanečním partnerem.

Finálový galavečer, který se uskutečnil na konci listopadu, byl vyvrcholením celé soutěže. Diváci se mohli těšit na živou hudbu v podání kapely Gin in Jam pod vedením Jakuba Žídka, která doprovázela taneční vystoupení hity z 80. let. Celým večerem provázeli herci Nela Boudová a Jan Řezníček, kteří se v minulosti sami soutěže zúčastnili, a nyní se ujali role moderátorů.

Porota, složená z odborníků na tanec a zástupců kulturní scény, měla nelehký úkol vybrat vítěze. Mezi porotci nechyběla loňská vítězka Lucie Pernetová, tanečník Marek Dědík nebo ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav Janeta Benešová. Po pečlivém zhodnocení všech výkonů se rozhodli udělit skleněnou putovní trofej právě Lucii Borhyové a Martinu Šimkovi.

Lucie Borhyová po svém vítězství neskrývala radost a dojetí. Poděkovala svému tanečnímu partnerovi za trpělivost a podporu během náročných tréninků a zároveň ocenila skvělou atmosféru celé soutěže. „Byla to pro mě obrovská výzva, ale zároveň i úžasný zážitek. Tanec je něco, co mě vždycky lákalo, a jsem ráda, že jsem měla možnost si to vyzkoušet na takové úrovni,“ uvedla Lucie po finále.

Projekt Roztančené divadlo opět potvrdil, že tanec dokáže spojovat lidi a přinášet radost nejen účastníkům, ale i divákům. Osmý ročník této akce byl nejen oslavou tance, ale také příležitostí ukázat, že i známé osobnosti mohou překonávat své limity a zazářit v nových rolích. Lucie Borhyová svým vítězstvím dokázala, že je nejen skvělou moderátorkou, ale také talentovanou tanečnicí, která si zaslouží obdiv a uznání.