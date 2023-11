Lékárnická komora chce zákonem řešit situace,když se změní cena nakoupeného léku

Vedení České lékárnické komory (ČLnK) od delegátů dostalo za úkol iniciovat několik změn legislativy, která se provozu lékáren týká. Chtějí například vyřešit situaci, když se změní úhrada léku od jeho nakoupení po vydání pacientovi. Nyní jde ztráta na vrub lékárny. Řešit chtějí i změnu definice farmaceutické péče v zákoně o zdravotních službách. Novinářům to dnes řekli prezident komory Aleš Krebs a viceprezident Martin Kopecký, které sjezd potvrdil v čele ČLnK na další čtyři roky.

„Jeden z úkolů je řešení situace, kdy lékárna nakoupí léčivé přípravky za nějakou cenu, která se v mezičase změní,“ řekl Krebs. V současné době za lék, který má nově úhradu nižší, zaplatí pojišťovna lékárně méně. „Ztráta plynoucí ze změn úhrad ze zdravotního pojištění jde plně za provozovatelem lékárny,“ dodal Krebs.

Zhruba z 420,7 miliardy korun, se kterými hospodařil systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2021, šlo na léky asi 41,06 miliardy (9,75 procenta). Příjmem lékárny je paušální částka za každou vydanou položku na receptu a podíl na ceně léku. Z částky, kterou stojí lék, jsou podle komory asi dvě třetiny ceny výrobce, čtvrtina jde lékárně a distributorovi léčiv a necelá desetina je odvedena státu jako DPH.

Na dotaz ČTK Krebs doplnil, že delegáti diskutovali také o novele zákona o léčivech, kterou projednává Poslanecká sněmovna. Podle prezidenta komory i mezi odborníky panují nejasnosti v tom, co přesně se změní. „Rozhodně nezajistí to, že tady všude a za všech podmínek bude dostatek léčivých prostředků, pokud nebudou dodané do ČR,“ dodal. S tím by podle něj mohla pomoci připravovaná evropská legislativa, která umožní vzájemnou výpomoc zemí.

„Hlavním cílem je zajistit rovnoměrnou dostupnost do všech lékáren, aby se maximálně eliminovaly věci jako skupování přípravků některými subjekty,“ uvedl. Podle něj se v poslední době stávalo, že se v některých lékárnách tyto léky hromadily, zatímco jinde byly nedostupné. Podmínkou funkčnosti zákona ale je, aby jeho dodržování Státní ústav pro kontrolu léčiv kontrolovat a vymáhal, zdůraznil Krebs.

Dalšími tématy, které delegáti probírali a komora je řeší dlouhodobě, byla podle Krebse ekonomika provozu lékárny obecně, zabezpečování léků v případě výpadků a podmínky vzniku nových lékáren. Volili také 17členné představenstvo a z jeho členů prezidenta a viceprezidenta. ČLnK je stavovskou organizací lékárníků, členství v ní je ze zákona povinné. Má zhruba 9000 členů..

Podle údajů na webu komory je v ČR více než 2700 lékáren, některé jsou propojené do různě velkých lékárenských řetězců. Největší z nich Dr. Max pokrývá téměř s 490 pobočkami přes 15 procent trhu. V posledních pěti letech před rokem 2021 ubývaly lékárny ve všech krajích kromě Prahy a Středočeského kraje.