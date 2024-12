Lékaři chtějí po lidech pokutu, když pacienti bez omluvy nepřijdou na sjednaný termín. Musí na to ale mít smlouvu

Lékaři stále častěji zavádějí poplatky za to, když pacienti bez omluvy nepřijdou na sjednaný termín. Tento přístup se objevuje na nástěnkách nebo webových stránkách ordinací, kde je uvedeno, že pokud se pacient neomluví alespoň 24 hodin předem, bude muset zaplatit určitou částku. Lékaři to často označují jako storno poplatek, servisní poplatek nebo poplatek za neomluvenou návštěvu, přičemž argumentují tím, že jim vzniká ušlý zisk. Nicméně, situace není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Právo lékařů na poplatky

Lékaři sice mohou požadovat poplatky za neomluvené absence, ale pouze za určitých podmínek. Zákon totiž stanovuje, že jakékoliv poplatky nebo pokuty za zdravotní služby může upravovat pouze legislativa. Lékaři si tedy nemohou jednostranně stanovit pravidla a požadovat peníze od pacientů, pokud s tím pacienti nesouhlasili. Pokud pacient odmítne zaplatit, má právo na své straně a lékař nemá možnost částku vymáhat.

Smluvní pokuta místo poplatku

Podle právníků, jako je advokátka Barbora Steinlauf, se v praxi nejedná o poplatek, ale o smluvní pokutu. Aby byla taková pokuta vymahatelná, musí být mezi lékařem a pacientem uzavřena písemná dohoda. Tato dohoda musí být oboustranná a svobodná, což znamená, že pacient musí s podmínkami souhlasit. Pouhé vyvěšení oznámení na nástěnce nebo webu nestačí k tomu, aby lékař mohl pokutu vymáhat.

Informovaný souhlas nestačí

Lékaři často zahrnují informace o poplatcích do dokumentu nazývaného informovaný souhlas, který pacient podepisuje při registraci nebo před poskytnutím péče. Tento dokument však slouží k jinému účelu – má potvrdit, že pacient obdržel všechny důležité informace o léčbě. Podle advokáta Jana Macha nelze informovaný souhlas využít k zavedení poplatků nebo pokut, protože to není jeho právní účel.

Kdy je pokuta oprávněná?

Pokuta za neomluvenou absenci může být oprávněná pouze tehdy, pokud pacient podepíše písemnou smlouvu, která jasně stanoví podmínky, za jakých bude pokuta uplatněna. Ve smlouvě by mělo být uvedeno, kolik pacient zaplatí a za jakých okolností. Výše částky by měla odpovídat hodnotě ušlého zisku nebo být stanovena jako smluvní pokuta. Pokud pacient smlouvu podepíše a následně nezaplatí, lékař má právo částku vymáhat soudní cestou. Nicméně, vzhledem k tomu, že se často jedná o částky v řádu stokorun, může být otázkou, zda se lékařům vyplatí investovat čas a peníze do soudního sporu.

Pacient musí souhlasit bez nátlaku

Je důležité, aby pacient podepsal smlouvu o pokutě dobrovolně a bez nátlaku. Pokud pacient odmítne dokument podepsat, lékař ho nemůže z tohoto důvodu vyřadit z evidence ani mu odmítnout poskytnutí zdravotní péče hrazené pojišťovnou.

Opakované absence a vyřazení z evidence

Pokud pacient opakovaně nepřichází na sjednané termíny a neomlouvá se, může být z evidence lékaře vyřazen. Zákon o zdravotních službách umožňuje lékařům vyškrtnout pacienta z kartotéky, pokud soustavně nedodržuje léčebný plán nebo neposkytuje potřebnou součinnost. Lékař si také může do vnitřního řádu ordinace zanést podmínku, že pacient musí omluvit svou nepřítomnost předem. Porušení tohoto řádu může být dalším důvodem pro ukončení péče a odmítnutí opětovné registrace pacienta.

Závěr

Zavedení poplatků za neomluvené absence je možné, ale musí být podloženo písemnou dohodou mezi lékařem a pacientem. Bez této dohody nemá lékař právo požadovat peníze ani je vymáhat. Pacienti by si však měli uvědomit, že opakované porušování pravidel může vést k ukončení péče a vyřazení z evidence. Na druhé straně by lékaři měli dbát na to, aby jejich postupy byly v souladu se zákonem a aby pacienti byli o všech podmínkách jasně informováni.