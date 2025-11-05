Kouzelná podkova Vltavy ukrývá dům, který přepisuje pojem luxusního bydlení
5. 11. 2025 – 13:54 | Magazín | Žanet Ka
V srdci Solenické podkovy, tam, kde se Vltava stáčí do klidného oblouku a ticho má vlastní rytmus, stojí dům, který v sobě spojuje technologickou dokonalost s estetikou čistého prostoru. Moderní vila s infinity bazénem a výhledem, který se neomrzí, je manifestem současného designu. Je i důkazem, že luxus nemusí být okázalý, aby byl výjimečný.
Architektura v harmonii s krajinou
Dům vyrůstá z krajiny přirozeně, jako by tu stál odjakživa, vine se krajinou stejně přirozeně jako proud řeky, zatímco rozlehlé prosklené plochy otevírají interiér do okolní přírody. Každý pohled z okna má svůj záměr, každé světlo svůj účel.
Na pozemku o rozloze 3 051 m² se rozprostírá obytná plocha 190 m², doplněná o 88 metrů čtverečních teras, které propojují vnitřní a venkovní svět. Architektura je poctou jednoduchosti, žádné zbytečné detaily, jen čisté linie, kvalitní materiály a promyšlené proporce.
Dům pro milovníky technologií i klidu
Za elegantním vzhledem se skrývá technické zázemí, které by potěšilo i inženýra. Dva samostatné garážové objekty o velikosti 68 a 102 m² nabízejí prostor nejen pro vozy, ale i pro hobby dílnu vybavenou heverem s nosností tří tun.
Dům je poháněn systémem fotovoltaiky o výkonu 10 kW s trojicí baterií o kapacitě 17,4 kWh, doplněným o tepelná čerpadla pro dům i bazén. Komfort zajišťují klimatizace, chytré řízení teploty, kamerový systém s devíti kamerami a domovní alarm. Pro elektromobily nechybí nabíjecí stanice Walbox s výkonem 22 kW.
Každý detail je zde funkční, ale zároveň elegantní. Technologie se nesnaží upoutat pozornost, jen nenápadně slouží.
Infinity bazén a výhled, který se nedá zapomenout
Srdcem domu je terasa s infinity bazénem, z něhož se voda opticky vlévá do Vltavy. Pocit, že plavete v horizontu, je těžko popsatelný, je to spíš zážitek než pouhý pohled.
Při západu slunce se celá scéna mění v obraz, který by mohl viset v galerii. Odtud se dá pozorovat, jak světlo tančí po hladině a jak se večer mění v noc s naprostou lehkostí.
Soukromí, které má svou hodnotu
Místo, kde stojí dům, působí odlehle, ale přitom je vzdálené pouhou hodinu jízdy od Prahy. Nabízí dokonalou rovnováhu mezi přístupností a únikem. Lesy, voda, klid, přitom signál i civilizace nadosah.
Je to domov pro ty, kteří oceňují estetiku prostoru, funkčnost a jistotu, že i v případě výpadku proudu vše funguje dál.
Dům, který není jen adresou
Tento dům v Solenické podkově je o způsobu života, který spojuje přírodu, moderní technologie a klid mysli. A proto není divu, že tato nemovitost se ocitá v nabídce KW Luxury, tedy v portfoliu, které sdružuje jen ty nejluxusnější a nejzajímavější adresy s jedinečným stylem, nadčasovou elegancí a výjimečnou atmosférou
