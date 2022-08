Kontakty šéfa rozvědky s obviněným lobbistou Redlem bude řešit poslanecká komise

Sněmovní komise pro kontrolu Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky, se bude 25. srpna zabývat kauzou kontaktů šéfa této tajné služby Petra Mlejnka s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Přizvala si k tomu jak ředitele ÚZSI Mlejnka, tak ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). ČTK to dnes řekla předsedkyně této komise Taťána Malá (ANO).

Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že Mlejnek měl minimálně od roku 2012 pravidelné kontakty s Redlem, který je stíhaný v korupční kauze Dozimetr. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) serveru řekl, že o vazbě s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) podle dnešních informací serveru začala prověřovat podezření, že právě Mlejnek donášel skupině kolem Redla citlivé policejní informace.

Sněmovní komise má na programu jak vyjádření ředitele Mlejnka k aktuálním výstupům, tak vyjádření Rakušana k Mlejnkovým vazbám na osobu vyšetřovanou v kauze Dozimetr. Malá nechtěla předjímat, k jakým závěrům komise dospěje, měla by ale podle ní ke kauze zaujmout stanovisko. Poslanecká komise je devítičlenná, pět zástupců v ní mají strany vládní koalice, tři poslance má hnutí ANO a jednoho hnutí SPD.

V souvislosti s kauzou také vyzval ke svolání mimořádného jednání sněmovního bezpečnostního výboru jeho šéfa Pavla Žáčka (ODS) místopředseda výboru Jiří Mašek (ANO). Situace podle něj podkopává důvěru veřejnosti a potenciálně ohrožuje bezpečnost České republiky. V dopise Mašek zároveň žádá o přizvání premiéra Petra Fialy (ODS) a Rakušana na zasedání výboru.

Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal, uvedl.

Rakušan již dříve uvedl, že nového šéfa ÚZSI považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem. „Rozhodně nesdílím názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Nepodléhejme honu na čarodějnice,“ uvedl ve středu na twitteru. Později novinářům řekl, že jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by bylo, kdyby nezískal prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň přísně tajné.

Případu se věnuje i GIBS. „V této chvíli mohu pouze obecně bez další konkretizace potvrdit, že jsem od Národní centrály proti organizovanému zločinu obdrželi poznatek týkající se úniku informací. Věc v současné době prověřujeme,“ uvedl šéf inspekce Radim Dragoun na dotaz Seznam Zpráv, zda se GIBS zabývá rolí Petra Mlejnka. O prověřování Mlejnkovy role byly podle informací serveru rozšířeny úkony trestního řízení. Inspekce chce zjistit, zda to byl on, kdo Redlově skupině předával informace, za jakých okolností to případně bylo a kde on sám k nim mohl přicházet, když v té době pracoval v soukromé firmě.