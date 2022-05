Konsolidace půjček: Z vícero úvěrů jeden. Výhodněji

Jedna banka, jedna splátka za jeden úrok a v jeden den – to jsou hlavní výhody konsolidace. V konečném důsledku můžete i ušetřit, zejména pokud byly původní půjčky nevýhodné. A nemusíte se ani bát nadbytečného papírování, u některých bank lze o konsolidaci půjček požádat už online.

Kdy o konsolidaci uvažovat

Pokud splácíte vícero úvěrů najednou, je pro vás konsolidace jednou z cest, jak si správu finančních závazků zjednodušit. Zejména, pokud mají stávající půjčky nevýhodné podmínky, například vysoké sazby, nízkou flexibilitu a pokuty za předčasné či opožděné splácení. Konsolidace půjček totiž jde ruku v ruce s výhodnějšími úrokovými sazbami a s celkovými náklady na úvěr.

Výhody konsolidace jednodušší administrace

přehlednější informace o finančním závazku

znovu si nastavíte délku splácení a termín splatnosti

jeden úrok

jedna měsíční sazba

úvěr si můžete navýšit, čímž získáte větší finanční prostředky

Kromě A je ale nutno taky zmínit B, a to, že konsolidace není zázrak na počkání. Pokud jste své dosavadní úvěry řádně nespláceli a jste v registru dlužníků, tak od banky výhodné podmínky neočekávejte. Vaši žádost o konsolidaci může taky zamítnout.

TIP:

Jedna půjčka? Refinancujte Po lepších podmínkách se můžete poohlídnout i s jednou půjčkou. Refinancování půjčky se vyplatí zejména těm, kteří mají u svého úvěru nevýhodné podmínky. Při refinancování zpravidla získáte výhodnější úrokovou sazbu a častokrát i kratší dobu splácení.

Co lze konsolidovat

Obecně lze říct, že konsolidovat se dají půjčky, které jsou ověřitelné a dohledatelné v registrech. Každá banka má ale svá pravidla konsolidace, některé neslučují leasingy, mikropůjčky, anebo úvěrové produkty od nebankovních společností.

Někde to ale jde. Taková Česká spořitelna konsoliduje všechny typy bankovních i nebankovních půjček pro soukromé účely, taky leasingy, kreditní karty, kontokorenty, půjčky od splátkových společností i některé druhy malých půjček (např. půjčky do výplaty nebo mikropůjčky).

Věděli jste, že?

Do konsolidace se nedají zahrnout osobní půjčky od přátel ani od rodiny.

Co se týče maximální výše a množství půjček, které lze konsolidovat, tak tady se to banka od banky liší. U České spořitelny lze konsolidovat půjčky až do výše 2,5 mil. Kč a počet závazků není nijak omezen.

Jak na konsolidaci: Jde to i online

Sloučení vícero úvěrů do jednoho může znít jako velká administrace. Ano, banky od vás k odstartování procesu konsolidace budou potřebovat platný doklad totožnosti, doklad o příjmu či výpis z účtu za poslední 3 měsíce a smlouvy ke všem úvěrům, které chcete konsolidovat. Dobrá zpráva ale je, že o konsolidaci půjček můžete požádat i online, alespoň u některých bank. Například u České spořitelny.

Když už jsme u té byrokracie, u banky si raději ověřte, jestli vám zruší stávající půjčky za vás, anebo si vše budete muset oběhnout sami. Například s Českou Spořitelnou konsolidujete bez starostí, s veškerou administrací kolem vám totiž pomůže.