Konečný verdikt: Štrasburk zamítl stížnost rodiny Čecha zabitého v Británii

Fotbalový tým 12 chlapců a jejich trenér, kteří před téměř dvěma týdny uvázli v jeskynním komplexu na severu Thajska, by se mohli dostat ven jen se záchrannými vestami. Záchranáři bojují s časem - vodu z únikové cesty musejí odčerpat do víkendu, kdy meteorologové předpovídají prudké monzunové deště, které podle nich potrvají až do příštího čtvrtka.