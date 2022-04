Koncert pro Ukrajinu přilákal na Letnou pět tisíc lidí

Tříhodinového koncertu Společně pro Ukrajinu se na pražské Letné zúčastnilo asi pět tisíc lidí. Jeho součástí bylo takzvané tržiště pomoci, kde lidé mohli přispět na konkrétní činnosti a přivézt materiální pomoc. Ukrajinci, kteří utekli před válkou, tam měli možnost najít si práci.

Na tržišti pomoci byly například stánky Paměti národa, Armády spásy, velvyslanectví Ukrajiny nebo Charity ČR. Potravinová banka rozdávala sendviče a čaj. U stánku Paměti národa si lidé mohli koupit trika s nápisem „Sláva Ukrajině“ v azbuce nebo „Russian warship go fuck yourself“ v angličtině. Výtěžek půjde na pomoc Ukrajině. Během koncertu mohli lidé přispívat například na sbírku přes platformu Donio.cz, podle které se díky koncertu podařilo vybrat přes 310 tisíc korun. Podle moderátorů byl web sbírky po část koncertu mimo provoz, důvod je neznámý.

Na koncertu vystoupil s proslovem například ředitel Národního divadla Jan Burian. Poděkoval všem za pomoc a připomněl iniciativu divadel, která se zapojila do pomoci lidem z Ukrajiny. Zdůraznil, že bude důležité v pomoci vytrvat co nejdéle. „Buďme tak hodní, vydržme, uvědomme si, že to je práce, která nás bude čekat dlouhé týdny a dlouhé měsíce. Ta situace na Ukrajině se bude měnit, lidé budou přijíždět a odjíždět, budou se slučovat rodiny, čeká nás v tomto směru ještě složité období,“ uvedl Burian.

Ruské vlajky bez červené barvy

Na dům, který je vedle Letenské pláně a je na něj vidět z koncertu, někdo vyvěsil transparent s nápisem Stop the war, v překladu zastavte válku. Na transparentu je také srdce v barvách ukrajinské vlajky. Různé transparenty donesli také účastníci koncertu. Nesou hesla jako Killer Putin nebo Stop Russia, kde písmena „SS“ jsou ztvárněna v podobě, v jaké je využívaly německé jednotky SS za druhé světové války. Lidé mají také vlajky Ukrajiny nebo Evropské unie, objevují se i ruské vlajky bez červené barvy. Začali je používat například Rusové, kteří ve světě protestují proti válce na Ukrajině, podle nich červená symbolizuje ruské násilí a krev.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) odsoudil postup ruského prezidenta Vladimíra Putina proti Ukrajině a poděkoval Pražanům za pomoc. „Dostáváme se totiž do klíčového bodu. Jde o to, že po velké vlně solidarity, mobilizaci společnosti a tom prvotním šoku, se může dostavit určité vyčerpání tématem. Zástupce vysokého komisaře OSN pro uprchlíky mě při návštěvě Prahy upozornil, že podle jeho zkušeností z jiných válečných a humanitárních krizí může k tomu dojít právě po šesti týdnech,“ uvedl Hřib. Poprosil tak, aby lidé situaci na Ukrajině neustále sledovali a podporovali boj Ukrajiny za demokratické hodnoty. Podle Hřiba půjde o běh na dlouhou trať.

S vládou chce Praha vyjednávat o poskytnutí financí na rozšíření školních tříd tak, aby se dostalo na všechny. „Nebudeme zapomínat ani na učitele, kteří už začali s integrací ukrajinských dětí,“ uvedl Hřib. Praha chce podle něj jednat i s mezinárodními organizacemi.

Ukrajinští vystupující

Skupina Poetika připravila hokejový dres v barvách Ukrajiny. V zákulisí ho nechala podepsat různými vystupujícími na dnešním koncertu, nyní ho bude dražit na svém účtu na Instagramu. Lidé mají přihazovat pomocí komentářů, vyhraje komentář s nejvyšší nabídkou. Kapela následně výtěžek věnuje prostřednictvím některé z charitativních organizací Ukrajině.

Na koncertu vystoupili také Ukrajinci, kteří do Česka utekli před válkou. Zahrála a zazpívala osmiletá Arina Juzkovová z Charkova. Projev měla také například Natalija, která žila poblíž Kyjeva. Popisovala průběh ruské invaze. „Náš život byl úplně změněný 24. února, kdy začala válka. Nad naším domem létala letadla a vrtulníky, které házely bomby na vedlejší město Hostomel, kde je letiště,“ uvedla. Jelikož se jim nepodařilo utéct hned první den války, žila její rodina například bez vody nebo bez plynu. „Dva týdny jsme žili pod domem, schovávali jsme se před bombardováním,“ řekla Natalija.

Bez nároku na honorář vystoupili například Tomáš Klus, Wohnout, Divokej Bill, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Poetika, Pavel Callta, Desmod & Robo Šimko, Juraj Hnilica nebo Jamaron.