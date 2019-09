Kellnerův Home Credit před vstupem na burzu. Zveřejnil o sobě 850 stran informací

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Reklama na společnost Home Credit na dresech českých basketbalových reprezentantů na mistrovství světa v Číně je sice viditelným, ale jen drobným detailem působení této firmy z impéria nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Mnohem zásadnější je krok, který je právě těsně před svým vrcholem – vstup na burzu cenných papírů v Hongkongu, píše Robert Břeštan na webu Hlídací pes.

"V pondělí začne takzvaná Marketing period, kdy budeme jako firma moci zodpovídat dotazy novinářů; zatím jsme podle pravidel burzy v Hongkongu v takzvaném 'tichém období', takže komentáře k byznysu a tím méně k transakci podávat firma nemůže," vysvětluje mluvčí skupiny Home Credit Milan Tománek.

V takzvaném prospektu emitenta, veřejně dostupném dokumentu na stránkách hongkongské burzy, však Home Credit zveřejnil detailní ekonomické informace důležité pro rozhodování potenciálních investorů.

Nabízí zajímavé čtení nejen pro zájemce o nákup akcií firmy, která – podle zmíněného dokumentu – působí na trzích s celkovou populací 3,4 miliardy obyvatel – především v Číně, Indii a v zemích jihovýchodní Asie, ale i v Rusku, v České republice a na Slovensku.

Air Bank i Zonky

Jak o sobě Home Credit dále píše v obsáhlé povinné zprávě, za 22 let své činnosti obsloužil 123 milionů zákazníků a nabízí své služby v celkem 450 tisících prodejních míst na světě, z toho je 63 tisíc provozovaných přímo Home Creditem.

Jen mezi 31. prosincem 2016 a 30. červnem 2019 Home Credit získal 55 milionů nových zákazníků. Nejčastěji si lidé přes půjčky od Home Credit kupují mobilní telefony, vybavení do domácnosti, motocykly a osobní počítače.

V Číně je Home Credit jedničkou na trhu s nebankovními půjčkami s podílem 28 %, zaměstnává tam 57 tisíc lidí.

Firma v jedné ze sekcí zprávy popisuje i rizika pro své podnikání. "Značná část našeho podnikání je na rozvíjejících se trzích, což nás vystavuje celé řadě politických, ekonomických, právních, daňových a jiných rizik, zejména v Číně a Rusku, které jsou našimi největšími trhy," stojí například v textu.

Home Credit investory upozorňuje i na různé druhy regulací v zemích, v nichž působí.

"Akvizice deseti a více procent akcií a hlasovacích práv ve společnosti vyžaduje souhlas České národní banky a Slovenské národní banky," zdůrazňuje firma s ohledem na fakt, že prostřednictvím v Holandsku registrované společnosti Home Credit Group B.V. by investoři zprostředkovaně získali nepřímé vlastnictví i v Česku působících finančních institucí jako je Zonky či Air Bank patřících do majetkové struktury společnosti.

Ani to ale firma v této fází příprav nesmí jakkoli komentovat. "ČNB je o krocích, které firma HCNV činí ve vztahu k hongkongské burze, informována," omezil se na konstatování mluvčí Milan Tománek.

Alibaba si to rozmyslel

Navzdory náročným přípravám však stále není vůbec jisté, že vstup na burzu Home Credit dotáhne do konce. Bude záležet do značné míry na zájmu investorů i ceně za akcii, kterou by Petr Kellner, Jiří Šmejc a další v Hongkongu dostali.

Mluví se o celkové sumě 1 – 1,5 miliardy dolarů a firma v současnosti testuje zájem investorů. V citovaném prospektu emitenta jsou však některé citlivé údaje, například počet akcií nabízených ke koupi, vymazány.

Home Credit a jeho majitelé si vše mohou ještě rozmyslet, podobně jako to nedávno udělaly jiné velké světové firmy.

Agentura Reuters připomíná, že největší pivovarnická skupina světa, Anheuser-Busch InBev, stáhl hongkongský úpis akcií v plánované výši 10 miliard dolarů, úpis akcií ve výši 15 miliard odložila i čínská skupina Alibaba.

Agentura Bloomberg v minulých dnech napsala, že načasování primární emise akcií Home Creditu je velmi špatné – i s ohledem na rozbouřenou politickou situaci v Hongkongu a probíhající demonstrace proti vládě v Pekingu.

Svou roli hraje i obchodní válka Spojených států a Číny a podle Bloomberg i čínská úvěrová bublina.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky